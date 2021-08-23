 

Машину связи и управления создали на базе перспективного броневика «Атлет»

23.08.2021, 13:04, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаМашину связи и управления создали на базе перспективного бронеавтомобиля «Атлет», сообщил гендиректор предприятия-производителя машин – «Военно-промышленной компании» (ВПК) – Александр Красовицкий.

«Наши коллеги из ВНИИ «Сигнал» продемонстрируют «Атлет» на своем стенде с установленным на этом шасси оборудованием, благодаря которому этот броневик можно будет использовать в качестве машины управления и связи. Буквально две недели назад мы получили на эту версию рекламный паспорт», – передает РИА «Новости» слова Красовицкого о новинках форума «Армия-2021».

Новое поколение бронированных машин «Атлет» имеет колесную формулу 4х4 и предназначено для перевозки личного состава и военных грузов с обеспечением требуемого уровня защиты, буксирования прицепов, монтажа вооружения, военной и специальной техники.

Основными отличиями новой машины от бронеавтомобиля «Тигр» являются увеличенная до 1,6 тонн грузоподъемность, повышенная до двух килограмм в тротиловом эквиваленте противоминная стойкость, более мощный дизельный двигатель российского производства ЯМЗ-5347-24, развивающий максимальную мощность 240 лошадиных сил.

Машины в стандартной комплектации оборудованы антитравматическими сиденьями для всех членов экипажа и системой кондиционирования воздуха в салоне и другими системами. В зависимости от модификации бронеавтомобиль «Атлет» может перевозить от двух до восьми полностью экипированных бойцов.



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