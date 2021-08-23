Лукашенко предложил провести заседание ОДКБ и ШОС по Афганистану

Необходимо провести совместное заседание ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества по ситуации в Афганистане, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Практически все члены ШОС сосредоточены вокруг Афганистана. И там их глобальные интересы. По крайней мере, Китая и России, Индии, Пакистана… Следует усилить взаимодействие по линии ОДКБ и ШОС, используя для этого саммиты двух организаций, запланированные на 16-17 сентября текущего года в Душанбе», – цитирует БелТА Лукашенко.

По его мнению, проработав этот вопрос, возможно было бы провести и совместное заседание по проблематике афганского урегулирования.

«Захотят члены ШОС следовать в русле обсуждаемого сегодня вопроса – хорошо. Не захотят – мы свою позицию обозначим и предложим. А им уже решать. Думаю, что здесь мы можем очень серьезно продвинуться», – отметил президент.

Также Лукашенко не исключил планов размещения вооруженных контингентов американской армии в соседних с Афганистаном странах, в том числе членах ОДКБ. Президент отметил, что эта тема также заслуживает тщательного изучения с точки зрения безопасности в зоне ответственности организации.

Глава государства добавил, что поддерживает позицию РФ о недопустимости полетов боевой авиации США над ОДКБ. Он подчеркнул, что абсолютно солидарен с руководством России, что «движение НАТО, – они уже обнаглели до крайности, понятно, двигаются через Беларусь в Россию, – попытка сесть в Центральной Азии также для Российской Федерации и для нас неприемлемы», – подчеркнул белорусский президент.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что РФ не должна допустить, чтобы под видом беженцев из Афганистана в страну проникли боевики.

Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.