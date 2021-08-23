Мнение: Допинг для кандидатов

Похоже, что президенту доложили, что отношение народонаселения к партии «Единая Россия» – скверное. И что на выборах депутатов Госдумы огромное количество избирателей намерены не голосовать за «Единую Россию», а показать этой партии кукиш. Иначе с чего бы это Путин принял группу кандидатов-единоросов и предложил партвыдвиженцам пообещать электорату выплатить по 10 тыс рублей, а избирателям в погонах – и того больше, по 15 тыс. рублей?

Дословно: «…я попросил бы «Единую Россию», когда она сформирует соответствующую фракцию в Думе, определенным образом отреагировать и предлагаю дополнительно выплатить для пенсионеров в этом году, тоже осуществить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей.…» (отсюда).

Очевидно, что обещания этих выплат попахивают подкупом избирателей. Чтобы уловить запах подкупа вполне достатчно представить, что кто-то предложит КПРФ пообещать, а КПРФ согласится с предложением и поообещает избирателям добиться выплаты не по 15 тыс, а по 25 тыс, а то и 30 тыс рублей. Как будет расценено это обещание? Однозначно, как подкуп.

У меня начинает складываться твердое оценочное суждение, что кандидаты от «Единой России» вообще не могут обойтись без предвыборного допинга. Тот же благотворительный проект «Паспорт здоровья» Ильи Вольфсона и РКБ – выглядит именно предвыборным допингом. Но суды в Казани и Нижнем Новгороде решили иначе.

Как же не повезло…. российским спортсменам, пойманным на допинге. Если бы вопрос применяли они допинг или нет, решался в Верховном Суде Татарстана или в апелляционном суде в Нижнем Новгороде, хрен бы кто смог обвинить их в применении запрещенных препаратов. Судебные решения, можно не сомневаться, были бы точно такими же, как по моему иску об отмене регистрации кандидата Ильи Вольфсона.

К слову, выложу здесь решение суда в Нижнем Новгороде:

Фотографии отсюда

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