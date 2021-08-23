Олег Меньшиков уступил пост директора театра им. М. Н. Ермоловой: официальное заявление

В минувшие выходные стало известно, что Олег Евгеньевич Меньшиков больше не является директором Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой. Об этом сообщил новый руководитель культурного учреждения Сергей Кузоятов, пояснив, что вступил в должность еще в июне. Однако большинство средств массовой информации связали кадровые перестановки в театре с недавним скандалом, который начался в июле. Актеры театра, попавшие в список сотрудников на сокращение, выразили свое недовольство ситуацией, и даже написали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой “разобраться”. Сергей Кузоятов заверил СМИ, что Меньшиков “до последнего отстаивал артистов” и его уход с поста директора никак не связан с планируемыми сокращениями. Пресс-служба театра поделилась с HELLO.RU официальным заявлением.

Риторика вокруг вопроса о кадровых изменениях в театре Ермоловой приобрела агрессивный тон и вышла за рамки цивилизованного диалога. Сотрудники, находящиеся в списке на сокращение, открыто обвиняют администрацию и непосредственно художественного руководителя в поступках, порочащих личную и коллективную репутации. Данные обвинения не имеют ничего общего с действительностью, – сказано в официальном релизе. Кроме того, в пресс-службе театра, который недавно отметил 95-летие со дня основания, заявляют, что все кадровые изменения осуществляются по закону и основаны на Трудовом кодексе РФ. Также уточняется, что среди сотрудников, находящихся в списке на сокращение, нет “ни заслуженных, ни народных артистов, равно как и артистов предпенсионного и преклонного возраста”.

В список попали лишь те артисты, которые не имеют ролей в текущем репертуаре, несколько лет не появляются в театре и не принимают никакого участия в жизни коллектива — как творческой, так и внутренней, – сказано в заявлении.

Олег Меньшиков и труппа театра на запуске тематического поезда в метро в честь 95-летия театра им. М. Н. Ермоловой, май 2021 года

Отвечая на обвинения некоторых артистов в том, что они не заняты в театре, потому что им “не дают ролей”, а также в качестве комментариев о финансовом положении театра, в пресс-службе уточняют, что репертуарная политика, которую вел и продолжает вести Меньшиков как художественный руководитель, успешна и в первую очередь, учитывает заинтересованность зрителей.

Следует отметить, что действия по реализации новой репертуарной политики в 2013 году привели к повышению объема доходов в 21 раз по сравнению с 2011 годом, – говорится в заявлении. В театре заверили, что готовы к судебным тяжбам со стороны недовольных артистов. Сам театр также намерен отстаивать свои честь и достоинство, а также своего художественного руководителя в суде.

Ставим в известность, что представители театра готовят исковые заявления в адрес некоторых артистов о защите чести, достоинства и деловой репутации ГБУК “МДТ им. М.Н. Ермоловой” и художественного руководителя театра, – сказано в заявлении. Напомним, что Олег Меньшиков стал директором и художественным руководителем театра им. М.Н. Ермоловой в 2012 году. В июле этого года Олег Евгеньевич признался в интервью Светлане Бондарчук, что недавно, всего полгода назад, находился на волосок от смерти, пережив искусственную кому.

Олег Меньшиков с друзьями и коллегами, 2019 год