 

Россия милитаризировала Крым и ведет среди молодежи военную пропаганду – президент Польши

23.08.2021, 12:32, Новости дня
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“Крымский полуостров милитаризирован. Широко используется военная пропаганда, направленная на молодежь. Происходит принудительная мобилизация [в ряды армии РФ]. Крым – это Украина, мы не соглашаемся на другое определение”, – сказал Дуда.

Польский лидер напомнил о преследованиях по национальному и религиозному признаку на полуострове. 

“Мы не будем безразличны к задержаниям, депортациям, пыткам, нечеловеческому обращению и отъему имущества. Это реальность жизни в Крыму. Особенно преследуют представителей коренного народа – крымских татар. Украинский и крымскотатарский языки исключают из школ, ограничивается свобода вероисповедания”, – сказал он.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В декабре 2020 года эксперт по международному морскому праву Богдан Устименко утверждал, что в Крыму уже находится российское ядерное оружие.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 14 января 2021 года отмечал, что НАТО следит за военным присутствием России в регионе Черного моря и оккупированном Крыму и обеспокоен его расширением.

24 января украинская разведка сообщала, что РФ разместила в Крыму 32,5 тыс. военных и восстанавливает ядерную инфраструктуру.

В Национальном центре управления и испытаний космических средств Украины зафиксировали новые военные объекты РФ, которые появляются в аннексированном Крыму.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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