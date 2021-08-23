Зеленский ожидает, что Крымская платформа заставит Россию сесть за стол переговоров по деоккупации Крыма

Зеленский отметил, что оккупация Россией Крыма продолжается уже 2741 день.

“Слишком много времени потеряно, к сожалению. Мы больше не должны терять ни одного дня. Я очень рад, что мы запустили нашу площадку. Украина вместе с вами, нашими друзьями, международными партнерами, участниками Крымской платформы начинает писать новую главу в истории Украины, в истории украинского Крыма. Это глава о деоккупации, ведь именно деоккупация – это конечная цель моя, нашего государства, конечная цель ежедневной работы Крымской платформы. Синергия наших усилий должна заставить Россию сесть за стол переговоров о возвращении нашего полуострова”, – добавил он.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Учредительный саммит проходит 23 августа, на него приехали 46 делегаций, рассказал Зеленский.

По итогам саммита планируют принять документ под названием “Крымская хартия”, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму. Итоговую декларацию подпишут страны-участницы саммита, также к ней могут присоединиться и другие государства.

В министерстве иностранных дел России назвали “нелегитимными” попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы “Крымская платформа”.

РФ очень болезненно реагирует на инициативу, говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. “Нет такой страны в мире, в МИД которой бы ни обратились российские дипломаты с требованием не принимать участия в саммите”, – сообщал глава МИД Украины.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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