Около 19,5 тысячи человек заболели ковидом в России за сутки

За минувшие сутки в России в официальную статистику записали 19 454 новых случая коронавируса. За этот же срок в стране выздороветь успели 15 401 пациентов. Специалисты сообщили о 776 летальных исходах, передаёт RT.

Больше всего заразившихся зарегистрировали, как обычно, в Москве. В столице отчитались о 1458 пациентах с ковидом. На втором месте антирейтинга по числу новых заражений оказалась Московская область – регион пополнил общую статистику 1187 новыми случаями. Замыкает тройку регионов-лидеров Санкт-Петербург. В Северной столице число заразившихся за сутки оценивается в 691 больных, сообщает “Общественная служба новостей”.

Таким образом, общее число зарегистрированных в России за все время наблюдений случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 6 766 541. При этом в той же статистике содержатся записи о выздоровлении 6 034 867 человек. Также сообщается о 176 820 летальных исходах, пишет РИА ФАН.

Мир продолжает страдать от сковывающих все сферы жизни ограничений, введенных для затруднения распространения коронавируса. Впрочем, как замечают специалисты, существует куда как более простой и действенный способ. Спасти от заражения и тяжелого течения болезни поможет вакцина.

В России активно ведется соответствующая кампания. Для этого по всей стране открыты специальные центры в дополнение к действующим кабинетам в поликлиниках и других медицинских учреждениях.