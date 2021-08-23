 

В Германии обвинили Украину в холодном приеме Меркель в Киеве

23.08.2021, 12:22, Разное
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Немецкий журналист Йорг Бланк обратил внимание на весьма скромную организацию визита федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Киеве. Эксперт отметил, что главу немецкого правительства не встретили первые лица Украины.

Бланк подчеркнул, что в аэропорту не было даже мэра Киева Виталия Кличко, хотя тот планировал приехать на встречу. Кроме того, в своём микроблоге в “Твиттер” обозреватель напомнил, что недавно президент Украины Владимир Зеленский обвинил Меркель в неэффективной политике в отношении России, сообщает RT.



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