Мнение: Мимикрия у людей

Мимикри́я (подражание, маскирование, фр. mimétisme, англ. mimicry) — выражение, введённое в зоологию первоначально Генри Уолтером Бейтсом для обозначения некоторых особенных случаев чрезвычайного внешнего сходства между различными видами животных, принадлежащих к различным родам и даже семействам и отрядам.

Если у человека живущего в России (особенно родившегося в России), русофобия не вызывает желания набить морду, значит с ним что-то не так. И да, неважно какой процент русской крови, течёт у него в жилах.

Это есть мой субъективный взгляд (а в прочем и многих людей) на тему русофобии, далее под чертой будет иной взгляд на эту тему.

Не могу сказать, что я не согласен с этим человеком, так, разве по мелочам только.

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Как только русское начинает оформляться и крепнуть, найдется какая нибудь падла, которая разбрасывается русскостью на лево и на право, записывая в русских всех подряд просто поприколу, и выдумывая какой-нибудь фетиш. Например:

«Русский националист сегодня — это образованный мужчина в дорогом костюме или красивая эрудированная барышня в элегантном платье.

Причём у русского националиста реально может быть фамилия Симоньян, а дед татарином.

Быть русским — значит, быть русским, прежде всего, в своей голове и ставить интересы России и русской нации во главу угла своей жизни» – – Сыны монархии

Нет, я вовсе не против чтобы русские люди были успешными и строго соответствовали дресс-коду чьей-то больной фантазии, но я решительно против откровенно пиздежа и типов с больной фантазией.

Начнем с фамилий и татарских предков. Конечно, теоретически, человек с фамилией Симоньян, или дедушками и бабушками татарами, может быть глубоко русским человеком. Может быть. То есть, такое возможно, но это скорее исключение. Так что эти вещи следует рассматривать адекватно — погрешность. Неадекватное отношение к этим вещам привело уже к резне русских в 90х, которая идёт и по сей день. Если непонятно, то в республиках сейчас советские щемят советских, а в РФ российские режут российских. К тупости товарища с названием Сыны монархии я давно уже присмотрелся, и потому меня не удивляет, что человек добивается чтобы русские резали русских в итоге, но погибать этой резне будут в основном только русские, а не “русские”.

Впрочем, чего еще ожидать от человека стабильно пресмыкающегося под пропагандистов? Разве он может сказать что-то, что способно удивить?

Теперь про фетиш. Так получилось, товарищ Сыны монархии, что если у человека работает мозг, то обязательно воспользуется этим органом, и попробует прикинуть соотношении просто людей обитающих на постоянной основе в дорогих костюмах, и людей которые просто не могут себе позволить такой купить даже, не то что носить постоянно. Неосознанно применит принцип базового процента, и получится что людей в костюмах ну очень немного по сравнению с людьми без костюмов. Потом на основе все того же базового процента прикинет сколько русских националистов может оказаться среди костюмированных, и среди не костюмированных… И окажется, что и сегодня, и вчера, русский националист — это самый обычный среднестатистический русский человек. И сидит этот человек, смотрит за всем этим трешем, и ахуевает – он вообще оказывается не соответствует образу русского националиста: обычный работяга, костюма нет, жена в джинсах ходит, с фамилией не повезло — Петров потому что, да и с дедушками тоже как то не вышло — некошерной национальности…

Есть прекрасное понятие – россиянин. Пользуйтесь. Для вас специально придумали. Прекрасное понятие. Каждый нерусский, который считает себя патриотом России, хочет ей процветания, и желает принести пользу — россиянин. Как и каждый русский проживающий на территории РФ — тоже россиянин. Но нерусский россиянин, стать русским может только в результате процесса ассимиляции русским народом. И это не мной придумано, и не сегодня. И всех это устраивает. Это нормально. Так же нормально, как приехать из Марокко во Францию и не быть французом по нации, но любить эту страну, и хотеть ей добра и процветания, а не бегать с черной рожей и рассказывать французам, что вот так должен выглядеть современный французский националист.

(С) Человек

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