Мнение: Как полиция помогает захватывать чужие дома

«Их нравы». В неком доме в Испании жили несколько «окупасов» — идейных паразитов, экономящих таким образом на аренде. Владелец здания договорился с окупасами на обычных условиях — заплатил каждому по 400-600 евро, чтобы те покинули здание.

Среди окупасов была женщина 67 лет. В то время как большая часть паразитов расселилась по другим домам, эта дама, получив деньги, направилась прямиком в полицию. Там она заявила, что хозяин дома силой отобрал у неё ключи, и что ей непременно нужно попасть домой, так как там остался инсулин, который она должна регулярно принимать.

Обнаружив, что владелец дома сменил замки, полиция вызвала пожарных. Те проникли в здание через балкон и вскрыли дверь изнутри. Так как судебного приказа о выселении окупаса не было, владельцу пришлось с этим смириться, удовольствовавшись уже тем, что окупаска не стала писать на него заявление в полицию.

Цитирую характерную статью в одной из местных газет:

https://www.alertadigital.com/2021/08/20/una-okupa-llama-a-la-policia-en-zaragoza-para-que-le-abra-la-puerta-de-un-piso-porque-su-dueno-le-habia-puesto-un-candado/

С помощью пожарных полиции удалось, наконец, получить доступ к зданию через балкон. Оказавшись внутри, полиция выяснила, что в квартире никого нет. Владелец поставил цепь с замком, чтобы воспрепятствовать входу в помещение, поэтому полиция приступила к её перерезанию.

Окупаске удалось, наконец, проникнуть в дом, в котором она проживала незаконно, и теперь полиция может возбудить дело против владельца за принуждение, поскольку по закону окупасы становятся жителями дома, и вы не можете ни войти в жилище без ордера, ни отключить им коммуналку, чтобы заставить их уйти. Поэтому полиция рекомендует всегда использовать законные средства.

Старший начальник объяснил нашему корреспонденту, что в среду днем они приезжали уже в то же здание по просьбе владельца, так как внутри был найден другой окупас, и между ними произошла сильная ссора при попытке выгнать его. Кроме того, они напомнили хозяину советы Нацполиции о том, как действовать, если в дом врываются люди.

Если вы сочувствуете владельцу здания, не переживайте, он знал, на что идёт. Как я понял, здание он купил недавно, и он понимал, что проблему окупасов надо будет решать. Полагаю, теперь владелец здания обратится представителям местной сербской диаспоры, и те найдут к окупасам правильный подход.

Обратите внимание на нейтральный тон статьи, которую я процитировал. Я прочёл несколько статей в испанских газетах и обнаружил, что все журналисты относятся к окупасам с известным сочувствием, полагая, что хотелки окупасов тоже следует принимать в расчёт. Право собственности, священное в минимально здоровой экономике, попирается так нагло и грубо, будто речь идёт не о благородном королевстве с многовековой историей, а о какой-то шайке средневековых разбойников.

Мне это напомнило известный диалог арабов из комедии:

— Представляете, во Франции женщин запрещено бить!

— Как это, Махмуд? А если женщина говорит?

— Тогда ты просто стоишь и слушаешь её.

— Какой глупый и жестокий закон!

Жители Запада считают нас варварами, а мы, жители современной России, считаем жителей Запада вырожденцами. Мы смотрим на страны, с которых когда-то хотели брать пример, и у нас наворачиваются слёзы на глаза. Мы не понимаем, зачем они вредят сами себе при помощи ложной терпимости к окупасам, к так называемым «беженцам» и к прочему контингенту, которому на Западе сейчас чуть ли не официально прощают даже весьма серьёзные грехи.

Вместе с тем не стоит думать, будто россияне так уж сильно отличаются от испанцев. В нашей собственной истории совсем недавно была и швондеризация квартир, и борьба с «великорусским шовинизмом», и насильственное насаждение единственно верной идеологии. Был даже аналог культуры отмены — тот самый «бойкот», который так часто упоминается в советских книжках.

Корень всех этих неприятных явлений заключается в известной особенности социализма: социалисты всегда проявляют доброту за чужой счёт. Например, обеспечивают жильём бездомных за счёт чужих квартир. Или оплачивают сытое безделье «беженцев» за счёт налогов и безопасности коренного населения.

Рассмотрим две вымышленных современных страны, капиталистическую и социалистическую. Я пишу «вымышленных», так как страны Запада сломали свой капитализм и деградируют в направлении брежневского СССР, а Россия и развитые страны Азии ещё не успели достаточно далеко отойти от своего коммунистического прошлого. Ни чистого капитализма, ни чистого социализма вот прямо сейчас вокруг нас нет — разве что в каких-нибудь маленьких государствах, которые не могут служить хорошим примером, так как мы слабо представляем тамошние порядки.

Так вот. Развитая социалка будет и в капиталистической стране, и в социалистической. Пенсии, талоны на еду, жильё для бездомных, бесплатная медицина, бесплатное образование и так далее наблюдаются во всех современных странах, если только развитие их экономики превышает определённый уровень. Разница в том, кто именно принимает решения о назначении социалки.

В капиталистических странах социалку назначают налогоплательщики. «Давайте будем платить немного больше налогов, чтобы организовать по стране сеть бесплатных столовых для нуждающихся». В социалистических странах социалку назначают социалисты. «Давайте отбирать у среднего класса немного больше налогов, чтобы накормить за их счёт нуждающихся».

Проведу аналогию с обычной человеческой семьёй из двух человек, работающей мамы и неработающей дочери-школьницы. Капиталистический подход: «дочка, тебе нужен новый телефон, завтра идём в магазин». Социалистический подход: «мама, мне нужен новый телефон, я взяла у тебя из сумочки 30 тысяч рублей».

С точки зрения постороннего наблюдателя результат одинаковый — у мамы дыра в бюджете, у дочки новый телефон. Однако, полагаю, мне не нужно объяснять, почему в здоровом сообществе распоряжаться деньгами должен тот, кто их зарабатывает. У всех нас достаточно примеров перед глазами: как на уровне семей наших знакомых, так и на уровне целых государств.