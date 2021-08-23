 

ВКС России по просьбе запрещённой террористической группировки “Талибан” проведут антитеррористическую операцию против мятежников в Панджшерском ущелье

23.08.2021, 11:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Власти Афганистана обратились к России с официальной просьбой помочь разгромить мятежников в Панджшерском ущелье. Официальный Кабул призвал Москву вспомнить о понятии интернационального долга. 23 августа министр обороны Сергей Шойгу объявил, что по просьбе официального Кабула ВКС России проведут спецоперацию в афганском регионе.

“19 августа поступил запрос от террористического движения ”Талибан” о проведении в Панджшерском ущелье антитеррористической операции – определённые антигосударственные, экстремистские, взрощенные на американские деньги силы засели там с американским же оружием”, – сказал министра.

В рамках мер по восстановлению конституционного порядка в отдельно взятом регионе дружественного государства в ближайшее время начнётся военная операция, уточнил министр. У проамериканских экстремистов остаётся несколько часов, чтобы сдаться. Параллельно “Талибан” передал ВКС координаты некоторых идолов, запрещённых Кораном, которые также подлежат уничтожению.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.11 / Доктора сообщили о симптоме опасного дефицита витамина D

27.07 / Россияне получат новые выплаты и льготы

07.07 / Мнение: Результаты испытания

08.05 / В Сети появились рендеры возможного складного iPhone с врезанной фронтальной камерой и датчиками системы FaceID

23.07 / Ольга Бузова рассказала, как зарабатывала на жизнь во время студенческой жизни

19.05 / Для каждой формы лица – свои серьги: стилисты показали, как правильно выбрать украшения

24.04 / Украинский журналист Гордон отчитал Зеленского за коррупцию

05.09 / Мнение: Противоречия

08.06 / Средняя дочь Мерил Стрип и певец Марк Ронсон объявили о помолвке

05.11 / Бенджамин Франклин – человек со 100-долларовой купюры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика