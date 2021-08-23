ВКС России по просьбе запрещённой террористической группировки “Талибан” проведут антитеррористическую операцию против мятежников в Панджшерском ущелье

Власти Афганистана обратились к России с официальной просьбой помочь разгромить мятежников в Панджшерском ущелье. Официальный Кабул призвал Москву вспомнить о понятии интернационального долга. 23 августа министр обороны Сергей Шойгу объявил, что по просьбе официального Кабула ВКС России проведут спецоперацию в афганском регионе.

“19 августа поступил запрос от террористического движения ”Талибан” о проведении в Панджшерском ущелье антитеррористической операции – определённые антигосударственные, экстремистские, взрощенные на американские деньги силы засели там с американским же оружием”, – сказал министра.

В рамках мер по восстановлению конституционного порядка в отдельно взятом регионе дружественного государства в ближайшее время начнётся военная операция, уточнил министр. У проамериканских экстремистов остаётся несколько часов, чтобы сдаться. Параллельно “Талибан” передал ВКС координаты некоторых идолов, запрещённых Кораном, которые также подлежат уничтожению.

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