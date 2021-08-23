Боюсь, что деньги при переводе потеряются…

23.08.2021, 11:53, Детали

Теги: Бизнес, Работа, Технологии

– Знаю, что сейчас многие пользуются денежными переводами через телефон. А я до сих пор по старинке снимаю деньги в банкомате, потом передаю наличные деньги. И мне также прошу отдавать наличными, если кто-то должен. Это долго и неудобно. Но переводов онлайн боюсь, как бы деньги не потерялись. Да и про мошенников всё время говорят. Подскажите, есть ли основания не доверять быстрым переводам? – Людмила П. (Рыбинск)

Отвечает эксперт по платежным системам ярославского отделения Банка России Михаил Трохалев:

Действительно, онлайн-переводы становятся всё более популярными. Они доступны в личном кабинете на сайте банка или в его мобильном приложении. Два года назад деньги онлайн переводил каждый второй россиянин. Теперь это делают более 75% жителей страны. Это быстрый и удобный способ перевода средств. И, конечно, – безопасный, при условии соблюдения правил безопасного пользования картой и дистанционными способами управления средствами.

Чтобы кто-то сделал перевод на ваш счет, достаточно сообщить плательщику номер карты или номер телефона. Никакой другой информации предоставлять не следует. Важно запомнить, что никому никогда нельзя сообщать секретные данные вашей карты – срок действия и три цифры на оборотной стороне (CVC или CVV-код).

Для перевода денег между клиентами разных банков удобно пользоваться Системой быстрых платежей, которая позволяет переводить до 100 тысяч в месяц без комиссий мгновенно и круглосуточно. Можно переводить деньги и просто через приложение банка, в котором у вас открыт счет. По переводам внутри одного банка (когда плательщик и получатель являются его клиентами) могут быть установлены лимиты бесплатных перечислений в месяц и комиссии за отправку сумм сверх лимита. Информацию о тарифах и подробную инструкцию по переводам можно получить в своем банке.

Если вы сами переводите деньги, то нужно, прежде всего, очень внимательно вводить данные получателя (номер карты или телефон). Вернуть ошибочный перевод сложно, а если ошибка все-таки произошла, нужно обратиться за помощью в свой банк. Если кто-то ошибочно перевел деньги на ваш счет, не следует их переводить обратно, даже если вам позвонили и сообщили реквизиты. Это могут быть мошенники. Следует также обратиться в банк и сделать обратный перевод. Ни в коем случае нельзя тратить эти деньги, поскольку их получение считается необоснованным обогащением.

За консультацией вы всегда можете обратиться в Банк России по бесплатному телефону 8-800-300-3000, через интернет-приемную на сайте cbr.ru или бесплатное мобильное приложение «ЦБ онлайн».