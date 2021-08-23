 

Алеся Кафельникова показала первое фото из загса и назвала дату рождения дочери

23.08.2021, 11:46, Разное
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Три месяца назад 22-летняя модель Алеся Кафельникова вышла замуж за 35-летнего бизнесмена Георгия Петришина. В эту маленькую годовщину Алеся опубликовала в сторис первое фото, сделанное в отделе ЗАГС в Москве (ранее она публиковала только кадры из фотосессии, сделанные уже после росписи). На кадре Алеся с округлившимся животом стоит рядом с Георгием, который ставил свою роспись в документе. Также в кадр попали их обручальные кольца.

Три месяца как жена, – написала она.

Также модель подтвердила догадку, что роды прошли 8 июля. Напомним, именно в этот день ее отец, известный теннисит Евгений Кафельников написал в своем микроблоге в Twitter, что у него “есть шикарный повод выпить”. Однако высказывание своего отца, с которым у нее были (или есть до сих пор) натянутые отношения, Алеся не комментировала до последнего.

Напомним, Алеся вышла в свет после рождения ребенка всего через две недели. А спустя два с половиной месяца молодая мама постепенно начала возвращаться к активным физическим нагрузкам и тренировкам, в том числе по конному спорту. В минувшие выходные Алеся также поделилась снимком с ипподрома, на котором видно: пока она на коне преодолевает препятствия, ее дочка мирно спит в коляске за оградой.

Напомним, свою беременность Алеся подтвердила в середине июня, однако это предполагали еще в декабре. А в начале апреля по интернету разошлись скриншоты из сторис кулинарной мастерской на Бали, куда приходила модель. На тех кадрах Алеся в льняном топе готовит блюда местной кухни. Благодаря открытому верху был виден уже округлившийся живот Алеси.

Кафельникова стала встречаться с руководителем рекламного агентства Георгием Петришиным, экс-женихом Светланы Ходченковой, еще в прошлом году. Алеся и Георгий поженились 22 мая этого года, о чем стало известно от нее самой.



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