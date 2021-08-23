 

“Красотка”, “Голубая леди”. 54-летняя Хайек показала свое лицо вблизи

23.08.2021, 11:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Актриса показала лицо крупным планом. Хайек позировала в голубой рубашке на фоне водоема и неба.

“Воскресные флюиды”, – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

“Так красиво”, – отметила подписчица hinasolanki1.

“Красотка”, – заявила tropiceditxxs.

“Привет, голубая леди”, – написал amirmasoudameri.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме “Отчаянный” вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные фильмы с ее участием – “Фрида”, “От заката до рассвета”, “Бандитки”. В 2021 году в США вышел фильм “Телохранитель жены киллера”, в котором она исполнила главную роль.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.03 / Генпрокуратура Беларуси открыла уголовное производство против Тихановской “за подготовку теракта”

07.03 / Россия и Беларусь анонсировали совместные учения

21.08 / Главврач омской больницы заявил, что Навальный нетранспортабелен

01.07 / Истребители Су-27 подняли для перехвата самолета ВВС США

01.07 / “Россия – страна возможностей” поздравила лучших выпускников вузов, занимавшихся волонтерством

22.10 / Пиарщик главы Харьковской ОГА Кучера сообщил, что ему угрожают

27.08 / Три человека стали жертвами урагана «Лаура» в США

04.09 / Лукашенко сказал, кто первым в Белоруссии испытает вакцину от COVID-19

21.03 / Hyundai начала продажи удлиненного кроссовера Tucson L

27.01 / Euronews – Греция закупает французские истребители на фоне обострения отношений с Турцией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика