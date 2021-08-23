“Красотка”, “Голубая леди”. 54-летняя Хайек показала свое лицо вблизи

Актриса показала лицо крупным планом. Хайек позировала в голубой рубашке на фоне водоема и неба.

“Воскресные флюиды”, – написала она.

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Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

“Так красиво”, – отметила подписчица hinasolanki1.

“Красотка”, – заявила tropiceditxxs.

“Привет, голубая леди”, – написал amirmasoudameri.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме “Отчаянный” вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные фильмы с ее участием – “Фрида”, “От заката до рассвета”, “Бандитки”. В 2021 году в США вышел фильм “Телохранитель жены киллера”, в котором она исполнила главную роль.

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