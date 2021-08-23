В географическом центре Украины, в Черкасской области, торжественно подняли украинский флаг. Видео

В Марьяновке к 30-летию независимости Украины был создан арт-комплекс “Географический центр – сердце Украины”. Флаг подняли на флагшток высотой 52 метра, после прозвучало 10 праздничных залпов.

“В 30-ю годовщину восстановления нашей независимости мы поднимем его именно здесь – в географическом центре Украины. Именно здесь бьется сердце Украины. Это арт-объект, вокруг которого расположено 25 стальных крыльев, олицетворяющих наши 24 области и наш Крым. Это действительно символ того, что подниматься вверх и быть на высоте гораздо легче вместе. И сегодня в небо одновременно будут подняты тысячи наших государственных флагов. Во всех регионах, во всех городах, по всей Украине и за ее пределами”, – сказал глава государства.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/812771862638115/

Контекст:

В Украине сегодня празднуют День государственного флага. 23 августа 1991 года, после провала путча в Москве, группа народных депутатов внесла сине-желтый флаг в сессионный зал Верховной Рады. Спустя 13 лет, в 2004 году, тогдашний президент Украины Леонид Кучма выпустил указ, которым учредил День флага 23 августа.

24 августа Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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