 

“Я просто живу, как получается”. В сети обсуждают появление 47-летнего Шатунова на публике. Видео

23.08.2021, 11:38, Новости дня
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Для выступления на сцене Шатунов выбрал джинсы, джинсовую куртку и кроссовки.

“Кроссовки с джинсовкой – огонь”, – оценили образ артиста поклонники.

“Ну что за рецепт так хорошо выглядеть?” – поинтересовались фолловеры.

“Рецепта нет, я просто живу, как умею и как получается”, – отреагировал на вопрос артист.

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Публикация от Юрии * Шатунов (@yuriy_shatunov)

Контекст:

Группа “Ласковый май” была создана в 1986 году. Ее солистом стал Юрий Шатунов. Визитной карточкой коллектива была песня “Белые розы”. Шатунов покинул группу в 1991 году, начав сольную карьеру. После его ухода группа распалась. Сейчас Шатунов проживает в Германии. В 2009 году “Ласковый май” возобновил выступления в составе из четырех человек, включая продюсера коллектива Андрея Разина. Летом 2020 года Шатунов в судебном порядке получил право на исполнение песен из репертуара группы, но Разин оспорил решение суда.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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