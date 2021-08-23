 

Российские врачи сообщили о снижении качества медпомощи из-за вакцинации от COVID-19

23.08.2021, 11:36, Разное
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Опрос проводился в мобильном приложении «Справочник врача», в нем приняли участие 1575 врачей и 440 представителей среднего медперсонала. Из них большинство (87%) работают в государственных поликлиниках и стационарах, 7% — в частных клиниках, еще 6% — в ведомственных медучреждениях.

В результате 86% врачей и 81% медсестер о резко увеличившейся нагрузке во время прививочной кампании. Так, около 56% респондентов сообщили об огромных объемах бумажной работы, 54% отметили нехватку кадров, 37,3% — большой приток пациентов. Кроме того, на фоне массовой вакцинации возросли требования со стороны руководства (26%). Почти половина специалистов (49,5%) проголосовали за все вышеперечисленные причины.

Кроме того, около 70% опрошенных считают, что из-за повышенных нагрузок на персонал во время массовой вакцинации качество медицинской помощи снизилось. Это мнение разделяют 55% медиков среднего звена. Однако при этом руководство и регулирующие органы требуют выполнения плановой работы в полном объеме, сообщили 87% специалистов.

За время прививочной кампании почти треть врачей (32%) успела получить устное предупреждение за невыполнение плана, 10,6% — дисциплинарное взыскание. Только 29,6% респондентов сообщили, что все успевают несмотря на возросшие нагрузки.



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