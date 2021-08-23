Джигурда показал обнаженную грудь олимпийской чемпионки Анисиной

Никита Джигурда показал на новых снимках в соцсети голую грудь супруги Марины Анисиной. Олимпийская чемпионка по танцам на льду отдыхала на нудистском пляже.

В подписи к публикации артист написал, что в день полнолуния его возлюбленная прислала ему соответствующие фото. Она загорала на одном из французских пляжей топлес, где разрешено это делать и мужчинам, и женщинам. Джигурда полностью одобряет поступок жены, ведь многие великие фотографы и художники запечатлевали женщин в обнаженном виде.

К слову, отношения Джигурды и Анисиной начали развиваться в 2007 году, когда пара выступала в шоу «Танцы на льду. Бархатный сезон». После этого они поженились, однако спустя время приняли решение о разводе. В нынешнем году пара вновь связала себя узами брака. Сейчас супруги воспитывают двоих детей.

Источник: www.instagram.com