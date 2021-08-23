 

Николай Басков подарил Софии Ротару браслет за 2 млн рублей

23.08.2021, 11:34, Разное
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София Ротару приехала на «Новую волну». Во время ее однодневного визита Николай Басков сделал ей запоздалый подарок на день рождения, стоимость которого составила около 2 млн рублей.
София Ротару даже ахнула, когда «Золотой голос России» надел на ее руку шикарный и брендовый браслет с россыпью изумрудов и бриллиантов. Стоит отметить, что свой день рождения артистка праздновала 7 августа. Вероятно, Николай Басков не смог тогда поздравить именинницу, поэтому преподнес подарок при первой возможности.

Изображение взято с: instagram @newwave_official
Фанаты восхитились внешним видом 74-летней Ротару, которая выглядит молодо и свежо. Что касается подарка, то за указанную сумму можно купить небольшую квартиру в России.

Источник: 7days.ru



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