 

Один из российских аэропортов назвали в честь Кадырова

23.08.2021, 11:28, Разное
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Президент России Владимир Путин присвоил аэропорту Грозного имя первого президента Чечни и отца нынешнего руководителя республики Ахмата Кадырова. Соответствующий указ был обнародован в понедельник.

В документе указано, что он вступает в силу со дня подписания. Стоит отметить, что 23 августа 2021 года исполнилось 70 лет со дня рождения Ахмата Кадырова. Он погиб в результате теракта в Грозном 9 мая 2004 года, передаёт телеканал “360”.



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