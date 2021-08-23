Один из российских аэропортов назвали в честь Кадырова

Президент России Владимир Путин присвоил аэропорту Грозного имя первого президента Чечни и отца нынешнего руководителя республики Ахмата Кадырова. Соответствующий указ был обнародован в понедельник.

В документе указано, что он вступает в силу со дня подписания. Стоит отметить, что 23 августа 2021 года исполнилось 70 лет со дня рождения Ахмата Кадырова. Он погиб в результате теракта в Грозном 9 мая 2004 года, передаёт телеканал “360”.