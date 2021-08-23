Оливковая и другие маски, которые помогут избавиться от межбровных морщин

Межбровные морщины могут появиться не только у женщин в зрелом возрасте, но даже у молоденьких девушек. Однозначно независимо от возраста такая проблема требует решения. Предлагаем вам несколько рецептов несложных масок, которые можно сделать в домашних условиях.

Медовая маска

Для ее приготовления необходимо растопить 150 граммов жидкого меда на водяной бане. Затем добавьте три чайных ложки воды и столько же спирта. Все компоненты хорошенько перемешайте, полученную массу остудите. Распределите маску по области между бровями. Выдержите примерно двадцать минут и смойте теплой водой.

Клубничная маска

Для приготовления этой маски вам понадобится двести граммов свежей или замороженной клубники. Ягоды разомните до консистенции однородного пюре. В полученную массу добавьте половину столовой ложки оливкового масла, столько же жидкого меда и немного отвара ромашки. Готовую смесь на пятнадцать минут нанесите на проблемное место. Затем сотрите при помощи влажного ватного диска.

Маска из кунжутного масла

Такая маска также неплохо помогает при появлении межбровных морщин. Нагрейте на водяной бане небольшое количество кунжутного масла и нанесите его на чистую кожу. Через пятнадцать-двадцать минут сотрите маску сухой салфеткой.

Маска из эфирных масел

Такие маски, благодаря комплексному воздействию, способны до минимума уменьшать морщины. Однако при этом к эфирным маслам необходимо добавлять базовые. Например, возьмите по пятнадцать миллилитров масла зародышей пшеницы, авокадо и жожоба, добавьте к ним по три-четыре капли эфирных масел ладана и розового дерева. Распределите смесь по морщинам. Через четверть часа сотрите салфеткой.

Если вы захотите приготовить такую маску, проведите предварительно тест на аллергию на каждый из ее компонентов.

Огуречная маска

Мелко натрите свежий огурец, перемешайте его со столовой ложкой оливкового масла и яичным желтком. Готовую массу нанесите на область с морщинками и подержите примерно полчаса. Затем маску тщательно смойте теплой водой и нанесите увлажняющий крем.

Восковая маска

Для приготовления этой маски растопите одну столовую ложку пчелиного воска, добавьте одну чайную ложку жидкого меда и две столовых ложки свежего лукового сока. Все тщательно перемешайте. Нанесите полученное средство на проблемную область и подержите в течение пятнадцати минут. Затем тщательно смойте теплой водой.

Советы

Если межбровные складочки появились в юном возрасте, необходимо выполнять следующие рекомендации:

следите за вредными мимическими привычками и старайтесь от них избавиться;обязательно носите солнечные очки;регулярно делайте массаж;скорректируйте свое питание;занимайтесь спортом;не пользуйтесь для очищения кожи косметикой, содержащей мыло и спирт;пейте в достаточном количестве воду.

Если же выполнение перечисленных рекомендаций не приведет к желаемому результату, тогда можно использовать домашние маски.

Что касается женщин, которым уже за пятьдесят, то им, помимо домашних методов, стоит обратиться к салонным процедурам.