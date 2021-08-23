Две стороны одной медали: долгие отношения перед браком помогают узнать друг друга, но есть и минусы длительных встреч

Длительные свидания встречаются чаще, чем вы думаете. Очень часто окружающие предполагают, что влюбленные уже состоят в браке, потому что они прожили вместе несколько лет, и их распорядок дня почти такой же, как и у супружеской пары.

Это переходный этап, который означает, что в конечном итоге он либо расширится и станет более формальным, либо все рухнет и закончится. Однако в некоторых случаях свидания могут продолжаться вечно.

Причины могут быть совершенно разные. Например, некоторые пары пытаются улучшить свое финансовое положение, прежде чем развивать серьезные отношения.

Плюсы долгих отношений до брака

Независимо от социального положения, длительные свидания могут оказаться лучшим вариантом для определенных пар. Ниже мы составили список некоторых преимуществ этого типа отношений.

1. Умение договариваться

Пары, которые долгое время были вместе, лучше преодолевают неблагоприятные ситуации. Они уже приняли решение быть вместе, что помогает избегать конфликтов. Судя по длительности отношений таких людей, можно сделать вывод, что совместные договоренности относительно жизни пары приходят к ним без каких-либо серьезных проблем.

2. Надежная связь

Безопасность и комфорт – одна из основ любых отношений. Следовательно, пары, которые прожили вместе долгое время, имеют хорошую эмоциональную связь. Это означает, что они доверяют друг другу и знают, что хотят и могут продолжать двигаться вперед в здоровых отношениях.

3. Общие цели

Пары со временем начинают ставит общие цели на будущее, и отношения становятся крепче по мере их достижения. Кроме того, будучи в здоровых отношениях, люди понимают, что у каждого партнера есть индивидуальные цели в определенных областях своей жизни.

4. Принятие семьи

Зачастую, когда люди долго встречаются, они знакомятся с родственниками партнера. Вам не обязательно стремиться понравится всей семье любого человека, но терпимость и уважение являются ключевыми моментами в общении.

5. Любить себя

Это относится к способности любить себя, даже будучи в паре. Люди в длительных отношениях обычно имеют здоровую самооценку. Идея состоит в том, чтобы быть независимым с точки зрения благополучия и позволить партнеру дополнять свое счастье, но не становится центром Вселенной.

Недостатки долгих отношений до брака

Жизнь не идеальна, и, как и все, что происходило задолго до свадьбы, у нее есть свои недостатки. Вот список некоторых проблем, которые могут возникнуть.

1. Проблемы с адаптацией к рутине

Один из основных недостатков длительных отношений – сложность адаптации к определенным привычкам. Конфликты обычно начинаются, когда пара проводит слишком много времени вместе и их отношения не развиваются.

На самом деле проблема не в рутине. Дело в том, что всегда есть какое-то сопротивление переменам. Людям трудно осознать и принять тот факт, что некоторые вещи должны измениться, чтобы отношения продолжались.

2. Романтическая страсть угасает

Исчезновение романтики в парах, которые были вместе долгое время, – совершенно нормально, но это не значит, что они перестали любить друг друга. Однако если люди изначально строили свои отношения на страсти, то их пара обречена на бесконечные конфликты и разрыв.

3. Повышенное социальное давление

Одним из наиболее заметных недостатков продолжительных свиданий является давление со стороны окружающих. Друзья и родственники часто задают такие вопросы, как “Сколько можно уже просто встречаться?”, “Где ты собираешься жениться?” или “Когда у вас будут дети?” На самом деле, эти вопросы бестактны и свидетельствуют о невоспитанности людей.

4. Длительные свидания из-за сомнений в отношениях

Ожидания пары со временем меняются. В изменениях нет ничего плохого, особенно если люди идут вместе по общему пути. Но когда один начинает говорить о браке, а другой отказывается слышать о нем, возникают конфликты и неуверенность.

Каждые долгосрочные отношения подвержены периодам конфликтов, которые могут привести к хаосу, если не будут разрешены.

5. Страх потерять независимость

Нужно признать, что длительность некоторых отношений является результатом страха. В частности, речь идет о страхе потерять независимость, поскольку брак иногда рассматривается как ограничение свободы.

Люди, которые находятся на стадии свиданий, все еще считают себя независимыми и свободными.

Стоит ли заключать брак после длительных отношений?

Как вы, возможно, читали выше, долгосрочные свидания подходят для одних пар и неприемлемы для других. В связи с этим лучший курс действий, когда вы сомневаетесь в браке, – это тщательно все обдумать и оценить динамику отношений. Если вы уверены в своем партнере и видите с ним совместное будущее, то выбор очевиден. Однако если вас терзают сомнения и вы не можете представить себя в роли жены или мужа этого человека, то, скорее всего, пока не стоит совершать такой серьезный шаг.