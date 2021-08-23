Мнение: Россия не будет торопиться с признанием “Талибана”

МИД РФ подтвердил, что спешить с выписыванием талибов из числа террористов и признавать их законным правительством Афганистана Россия не будет спешить, разумно ожидая от талибов не сладких речей, как они стали белыми и пушистыми, а конкретных дел. Как говорится, верьте только делам.

Россия не будет спешить исключать радикальное движение «Талибан»* из списка террористических организаций и признавать его представителей новой властью в Афганистане, заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

«Не намерены торопиться с исключением движения талибов из российского списка террористических организаций, равно как и с признанием новых афганских властей. Будем ориентироваться на практические шаги новых афганских властей и соответствующие решения Совета Безопасности ООН», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов ранее сообщил, что талибы обратились к Москве с просьбой оказать содействие в налаживании политического диалога с повстанцами в Панджшерском ущелье.

https://russian.rt.com/world/news/898512-taliby-rossiya-afganistan – цинк

При этом де-факто МИД признает "Талибан" новыми властями Афганистана. Но все понимают, в том числе и Талибан, что талибам нужно юридическое признание, как внутри Афганистана, так и со стороны "международного сообщества". Если всего этого не будет, талибам останется осуществлять прямую террористическую диктатуру де-факто, что влечет за собой системные риски их власти на длинной дистанции. Поэтому Талибан будет всячески делать вид, что он меняется уже сейчас, чтобы ему поверили.

PS. По сутуации в Афганистане вчера был развернутый пост, но тупо сдох ноут и пост вместе с ними. Сегодня вечером по второму разу с учетом событий сего дня будет. Кое что в течение дня буду кидать в Телегу, там пока можете следить https://t.me/boris_rozhin Более прочего улыбают истерики в самих США, где трамписты вовсю отыгрываются на демократах за предыдущие годы травли. Но повторюсь, с импичментом они обламаются.

PS2. Материал по конференции по искусственному интеллекту на форуме "Армия 2021" будет либо сегодня вечером, либо завтра в первой половине дня.

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