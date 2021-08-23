В финал трека «Международный» конкурса «Лидеры России» прошли 102 человека

Определены 102 финалиста трека «Международный» из 23 стран мира, которые наиболее успешно прошли испытания первого этапа финала конкурса управленцев «Лидеры России». Они поборются за победу на очном финале конкурса.

«За четыре года существования конкурса для нас это первый опыт проведения финальных мероприятий в режиме онлайн, но мы постарались сделать все, чтобы вы получили максимальную пользу от конкурсных испытаний. В конкурсе участвовали такие яркие и разносторонние личности – управленцы, общественные деятели, ученые, специалисты по информационным технологиям, представители креативных профессий и даже астроном. Мы читали ваши анкеты и были удивлены широтой ваших интересов – среди участников были полиглоты со знанием 10 иностранных языков, доктора наук, спортсмены, музыканты», – обратился к финалистам генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По его словам, «в конкурсе принимали участие целыми семьями, и даже есть пары, где и муж, и жена вышли в финал. По результатам состязаний 102 финалиста набрали наибольшее количество баллов в конкурсе. Наблюдательный Совет трека «Международный» поддержал увеличение числа финалистов, которые отправятся на очный этап и продолжат борьбу за победу, со 100 до 102 человек».

Как отмечается в сообщении, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД, 102 лучших участника – граждане 23 государств. Больше всего финалистов из Беларуси, Казахстана, Украины, Германии, Узбекистана, Латвии, Армении, Киргизии, Эстонии, Азербайджана.

«Сама идея проведения трека «Международный» конкурса «Лидеры России» мне кажется абсолютно правильной, справедливой, несмотря на то, что конкурс вроде бы внутренний. Мир стремительно интернационализируется, мне представляется совершенно неслучайным, что из более, чем 10 тысяч участников, представляющих 150 стран мира, по итогам прохождения специализированного теста к контрольному тестированию подошли участники из 29 стран. Топ-10 этих стран составляют страны Евразии. Я бы рассматривал сформировавшийся актив участников как потенциал для евразийских структур, который мог бы стать кадровым потенциалом для большого евразийского партнерства», – подчеркнул замглавы Совета Федерации, член наблюдательного совета трека «Международный» Константин Косачев.

Среди отобранных финалистов – руководители высшего звена, главы организаций, акционеры и собственники, руководители среднего звена, линейные руководители, ведущие специалисты. 55% участников имеют опыт предпринимательской деятельности, 19% имеют опыт работы в органах государственной власти и местного самоуправления. Абсолютное большинство лучших финалистов имеют одно или несколько высших образований. Среди них два доктора наук, три кандидата наук, девять человек прошли обучение по программе MBA, 28 человек имеют два и более высших образований.

Все 136 финалистов трека «Международный» при условии соблюдения требований российского законодательства по ускоренной процедуре смогут получить вид на жительство в России. Победители трека, которые будут определены в 2022 году на очном этапе финала, смогут получить по ускоренной процедуре российское гражданство.

Всего в этом сезоне конкурса «Лидеры России» запланировано 13 финалов. Уже 23-25 августа пройдет финал трека «Студенты». 4-6 сентября состоится финал трека «Здравоохранение», 10-12 сентября – финал трека «Информационные технологии», 16-18 сентября – финал трека «Наука», 12-14 ноября – финал трека «Культура». Региональные финалы треков «Бизнес и промышленность» и «Государственное управление» пройдут для всех восьми федеральных округов в октябре-декабре.