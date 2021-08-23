США решили пускать в аэропорт Кабула только граждан стран НАТО

Вашингтон пересмотрел политику допуска в аэропорт Кабула: с понедельника в воздушную гавань будут пропускать только граждан США, держателей грин-карт, а также граждан стран Североатлантического альянса, информирует телеканал CNN со ссылкой на источник.

По его словам, афганцы, подавшие заявку на специальную иммиграционную визу в Соединенные Штаты, в эти категории не входят. В то же время американцы и жители стран НАТО смогут провести с собой ближайших родственников, передает ТАСС.

По словам собеседника CNN, члены радикального движения «Талибан» (запрещено в России) помогают американским военным, проверяя документы желающих попасть в аэропорт.

Ранее Талибы отказались дать США и Британии дополнительное время для эвакуации, добавив, что в противном случае могут быть последствия.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Из-за паники среди жителей Афганистана, сотрудничавших с американцами, в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации. Президент США Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана и выразил надежду, что США смогут завершить эвакуацию американцев к 31 августа.

В июле Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.