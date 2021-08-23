 

В УПЦ рассказали об угрозах раскольников «резать верующих»

23.08.2021, 11:16, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПредставители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) угрожали «резать» верующих канонической Украинской православной церкви при попытке отнять храм УПЦ в селе Вербовец Винницкой области Украины, сообщил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич).

«Представители «ПЦУ» пытались проникнуть в здание (храма УПЦ в селе Вербовец) силовыми методами. Они били, выталкивали священника и верных канонической Церкви из храма, сорвали с настоятеля крест, угрожали заточенной арматурой «резать» верующих УПЦ «как свиней», – рассказал митрополит Антоний в интервью РИА «Новости». 

По его словам, присутствующие при попытке захвата представители Национальной полиции «не вмешивалась в действия представителей «ПЦУ». 

«И этот момент по-настоящему удручает. Ведь беззаконие порождает еще большее беззаконие, создавая условия для дестабилизации религиозной ситуации во всей стране», – подчеркнул представитель УПЦ.

Митрополит отметил, что попытке захвата предшествовало должностное преступление – чиновники Винницкой областной государственной администрации незаконно перерегистрировали общину храма в юрисдикцию «ПЦУ». По его словам, на Украине участились факты незаконной перерегистрации уставов общин УПЦ в юрисдикцию «ПЦУ».

Также представитель УПЦ отметил, что Константинопольский патриарх Варфоломей с 2018 года ни разу не вступился за гонимых на Украине прихожан УПЦ.

«За все эти годы со стороны патриарха Варфоломея не прозвучало ни одного заявления как о необходимости прекращения рейдерских атак сторонников "ПЦУ" на общины канонической церкви в Украине, так и недопустимости использования силы, угроз и давления на верующих, желающих сохранить верность Богу и его церкви», – сказал он. 

По его мнению, это происходит, потому что в Константинопольском патриархате «не скрывают своего интереса по отношению к возобновлению стратегического взаимодействия с украинской властью, за которым скрывается задача ослабления позиций УПЦ в Украине».

Ранее замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что каноническая Украинская православная церковь стала объектом преследований на Украине. 

Напомним, что в 2018 году в Софийском соборе был проведен «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. «Новую церковь» назвали «православной церковью Украины». Предоставление Константинополем томоса не учитывало позицию УПЦ и спровоцировало захват православных храмов, нападения на священников и верующих со стороны «новой церкви».



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