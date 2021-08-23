Почему люди гибнут в Москве? – Личное мнение

Вчера вечером, в районе станции метро Маяковская, произошёл наезд автомобиля БМВ на пешехода.

Посмотрите:

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Видео: Телеграм

Не помню точно, сколько там полос для движения — ограничение 60 км/час, все едут 79. В общем, одна из главных транспортных артерий столицы.

Буквально в нескольких метрах — да что там, буквально? — прямо под местом ДТП находится подземный пешеходный переход.

Гадать, конечно, о причинах неадекватного поведения пешехода можно долго — то ли самовыпилиться так погибший решил, то ли обдолбан был или пьян, то ли просто дурак.

Как жить теперь водителю автомобиля, имея на совести труп чудака? Надеюсь, он здраво оценит произошедшее и не станет рефлексировать там, где его вины нет.



Фото: Яндекс.Карты

В обсуждение новости включились урбанисты. Это такие люди, которые, лёжа на диване, говорят всем, что знают как правильно обустроить город.

По их мнению, Тверскую нужно сузить до двух полос, подземные переходы заменить на надземные, скорость передвижения ограничить в 20 км/час.

Тогда аварий, как им кажется, не будет. Представили ситуацию?

Пробки станут на десяток километров больше. Вместо часа вечером ты потеряешь там сутки. Город просто встанет.

А подземные переходы чем провинились? В них, оказывается, неудобно спускаться велосипедистам и мамам с колясками.

Почему мать с коляской ходит по Маяковке, а не сидит в своём зелёном и прекрасном Бутово, лично мне непонятно. Как непонятно и то, почему велосипедисты/самокатчики пользуются пешеходной инфраструктурой — когда это уже запретят?

На мой взгляд, решение проблем постоянных аварий решается намного проще — непреодолимым ограждением проезжей части от тротуара. Чтобы автомобили не влетали в остановки, чтобы пешеход не мог физически пролезть на дорогу. Нужно перейти? Иди в переход под землёй — без вариантов.

Но ДепТранс столицы у нас занят дискуссиями с урбанистами. Одни ничего не понимают, вторые понимают чуть меньше.

И раз уж речь зашла о дорогах, кто скажет — что происходит с парковками в центре? Почему все места заняты уродливыми автомобилями фирм-каршерингов?



Фото: Соцсети

Платные парковки вводились с целью дать людям возможность приехать в центр по делами, бросить на 10 минут автомобиль и спокойно уехать.Теперь же всё занято всякими Белками, Яндексами и прочими круглосуточно — где встать обычным людям, готовым платить 380 рублей за час?

Дело дошло до того, что даже рядом с больницами встать негде — всё забито арендными авто.

Если цель ДепТранса выжить автомобили из города, то единственный вариант для осуществления этой идеи я давно предложила — разделить город на три зоны и разрешить въезд в каждую из них по абонементу.

Внутри Бульварного кольца — полный запрет для движения. Внутри Садового — 500 тысяч за год. Внутри Третьего транспортного — 300 тысяч. Внутри МКАДа — 100 в год.

И вуаля — красивые люди на красивых машинах. Ну, в пределах Садового — точно.

Как вы оцениваете работу Дептранса столицы? Довольные, небось, когда стоите в пробках и смотрите за рулём видюшки очередной аварии?

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