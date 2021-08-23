СМИ: королева Елизавета II собирается судиться с принцем Гарри и Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II поручила своим помощникам подготовить план обращения в суд. Причиной для столь крайних мер стала череда их заявлений относительно британской королевской семьи, а также новость о том, что принц Гарри пишет мемуары о своей жизни во дворце. Также она планирует запросить юридическую оценку их высказываний на предмет клеветы и нарушения границ частной жизни. Об этом накануне сообщила газета The Sun со ссылкой на анонимный источник в Букингемском дворце.

Чувство, которое испытывают на самом верху королевской семьи, заключается в том, что всему есть предел… Ее Величество просто вывели из себя постоянными нападками на нее. До Гарри и Меган будет доведено, что повторные нападки больше терпеть не будут. Команда юристов королевской семьи уже консультируется с фирмами, которые специализируются на вопросах клеветы и частной жизни, – сказал собеседник газеты.

О работе над книгой стало известно месяц назад. Сообщалось, что младший внук королевы Елизаветы II “впервые откровенно и подробно расскажет о своей жизни – опыте, приключениях, потерях и жизненных уроках, которые сформировали его как личность”.

Его откровенные и честные мемуары будут расскажут о жизни с самого детства и до наших дней, включая службу в армии, ведь его воинский долг дважды приводил его на передовую в Афганистан, а также в книге будет описана та радость, который он испытал, став мужем и отцом. Принц Гарри покажет искренний и увлекательный автопортрет, который позволит читателю увидеть, что за всем, что они знают о нем, кроется вдохновляющая и смелая история человека, – сказано в заявлении.

Сейчас королева якобы планирует направить официальное предупреждение не только внуку, но и издательства Penguin Random House, которое собирается их напечатать. Кстати, издательский дом уже выплатил принцу Гарри 20 миллионов долларов в качестве аванса, часть из которых он направил на благотворительность.

Если кто-то будет назван в книге и напрямую в чем-то обвинен, это может быть клеветой и нарушением права на неприкосновенность личной семейной жизни. Предупреждение может быть направлено и в издательский дом, – добавил источник.

Как уточняет The Sun, Букингемский дворец отказался официально комментировать публикацию.

Принц Гарри, графиня Софи, Меган Маркл, принц Уильям, Кейт Миддлтон и принц Чарльз в Вестминстерском аббатстве, март 2020