“Мне нравится сочетание сладкого арбуза и соленой брынзы”. Кулинарный эксперт рассказал рецепт быстрого сезонного салата
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“Август и начало сентября – самое время не просто нарезать арбуз ломтиками как десерт, но и делать фреши, смузи, готовить арбуз на гриле и добавлять в салаты. Мне нравится сочетание сладкого арбуза и соленой брынзы. Во-первых, это необычно, во-вторых, прекрасно освежает в жару, если арбуз предварительно охладить в холодильнике, и, в-третьих, на приготовление всего пять минут”, – анонсировал рецепт Клопотенко.
Для салата понадобятся:
2 кг арбуза;
100 г брынзы;
2 ст. л. растительного масла;
молотый перец по вкусу.
В процессе приготовления необходимо мякоть арбуза нарезать кусочками треугольной формы, выложить их на тарелку, а затем руками покрошить сверху брынзу и полить все растительным маслом. Перец эксперт рекомендует добавлять по вкусу.
https://www.facebook.com/RecipesIevgenKlopotenko/posts/4433993973388233
Контекст:
В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.
Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.
20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World’s 50 Best Restaurants.
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