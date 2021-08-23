 

Эксперимент с мышами помог ученым выявить причину мужского бесплодия

23.08.2021, 10:40, Разное
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Американские исследователи смогли выявить причину мужского бесплодия. В этом им помог эксперимент с мышами, который выявил дефицит необходимых организму веществ.
Неспособность мужчин к зачатию ребенка является давней проблемой, часто не имеющей даже точного объяснения. Эксперты Колледжа Ветеринарной медицины при Университете штата Мичиган заявляют, что смогли разобраться в причинах такой ситуации. Изучение нарушений работы мужской репродуктивной системы мышей оказались аналогичными тем, которые исследователи наблюдали у людей.

Как выяснили специалисты в ходе анализа имеющихся показателей, сбой в фертильных функциях вызван тем, что в организме бесплодных мужчин отсутствуют специфические аутоиммунные регуляторы. Недостаточность воздуховода вызывает у сильной половины человечества понижение уровня тестостерона, который наука называет мужским гормоном.

Дефицит этого природного вещества провоцирует развитие заболеваний аутоиммунного характера. Как сообщают «Народные новости России», именно такое расстройство отражается в дальнейшем на органах репродуктивности, вследствие чего у мужчин возникает бесплодие.



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