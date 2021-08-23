Эксперимент с мышами помог ученым выявить причину мужского бесплодия

Американские исследователи смогли выявить причину мужского бесплодия. В этом им помог эксперимент с мышами, который выявил дефицит необходимых организму веществ.

Неспособность мужчин к зачатию ребенка является давней проблемой, часто не имеющей даже точного объяснения. Эксперты Колледжа Ветеринарной медицины при Университете штата Мичиган заявляют, что смогли разобраться в причинах такой ситуации. Изучение нарушений работы мужской репродуктивной системы мышей оказались аналогичными тем, которые исследователи наблюдали у людей.

Как выяснили специалисты в ходе анализа имеющихся показателей, сбой в фертильных функциях вызван тем, что в организме бесплодных мужчин отсутствуют специфические аутоиммунные регуляторы. Недостаточность воздуховода вызывает у сильной половины человечества понижение уровня тестостерона, который наука называет мужским гормоном.

Дефицит этого природного вещества провоцирует развитие заболеваний аутоиммунного характера. Как сообщают «Народные новости России», именно такое расстройство отражается в дальнейшем на органах репродуктивности, вследствие чего у мужчин возникает бесплодие.