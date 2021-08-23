Зеленский заявил о неспособности Рады завершить конфликт в Донбассе

Владимир Зеленский в ходе недавнего интервью вновь затронул тему Донбасса. По словам украинского президента, конфликт на Востоке Украины невозможно решить путем голосования в Верховной раде.

Зеленский отметил, что война всегда является вопросом, который хочется как можно скорее решить и прекратить противостояние. Также украинский президент надеется «вернуть Украине ее территории».

Если бы существовала возможность разрешить этот вопрос во время голосования в Раде, то народные избранники ради этой цели сразу же объединились бы. Данная ситуация является примером того, что без объединения невозможно завершить войну, цитирует издание Nation news слова главы Украины.