DT – «идиотский» шаг — британские власти недовольны уходом американцев из Афганистана

В Великобритании всё громче звучат голоса высокопоставленных чиновников, недовольных Джо Байденом в связи с выводом американских сил с афганской территории, пишет The Daily Telegraph. По информации издания, наиболее жёстко в адрес американского президента высказался экс-премьер Тони Блэр, по мнению которого решение об уходе из Афганистана стало плодом «идиотского» слогана о необходимости прекратить «вечные войны», — но недовольных Байденом и его заявлениями хватает и в нынешнем руководстве страны.



Reuters

Среди британских чиновников растёт недовольство решением президента США Джо Байдена о выводе войск из Афганистана, пишет The Daily Telegraph. Как подчёркивается в материале издания, сразу несколько министров правительства Соединённого Королевства выразили крайнее недовольство комментариями, озвученными господином Байденом на прошлой неделе, когда американский лидер заявил, что у Великобритании и других союзников Вашингтона «был выбор» и они могли после ухода американских сил оставить на афганской территории собственные войска; по мнению британских функционеров, подобными заявлениями Байден показал «неискренность». Кроме того, тогда как одни источники в правительстве Великобритании подчёркивают, что премьер-министр страны Борис Джонсон не входит в число функционеров, критикующих Вашингтон, другие заявляют, что «хаос» в аэропорту Кабула был как минимум отчасти спровоцирован американской стороной, которая, по их словам, позвала туда «всех одновременно», также пишет DT.

По информации газеты, ряд высокопоставленных британских чиновников убеждены в том, что США, приняв решение об уходе, по существу заставили Лондон поступить так же. А один источник в правительстве даже заявил корреспонденту DT в субботу, что господин Байден, по всей видимости, «слегка оторван от реальности».

«Необычно» жёсткие заявления в адрес американского лидера позволил себе бывший глава британского правительства Тони Блэр, по инициативе которого в 2001 году британские войска и отправились в Афганистан, пишет The Daily Telegraph. Господин Блэр, который ещё в январе называл Байдена «нужным человеком, оказавшимся в нужное время в нужном месте», в опубликованной на сайте его организации «Институт глобальных перемен» статье «почти неприкрыто» обрушился на президента США, заявив, что решение «Запада» о выводе войск из Афганистана «вот таким образом» совершенно очевидно было продиктовано не «какой-то большой стратегией, а политическими соображениями».

«Нам это было ни к чему — но мы решили всё же это сделать. И сделали мы это, повинуясь идиотскому политическому слогану о необходимости прекратить «вечные войны», — будто наше участие в 2021 году было хотя бы близко на том же уровне, что 20 или даже 10 лет назад, хотя к нынешнему моменту численность нашего контингента сократилась до минимума, а за последние 18 месяцев в бою не погиб ни один военнослужащий союзнической коалиции», — цитирует экс-премьера DT. Как отмечает обозреватель издания, хотя на протяжении своей весьма пространной статьи Блэр ни единожды не назвал Байдена по имени, упомянутый им слоган о «вечных войнах» был одним из центральных посылов предвыборной кампании президента США в прошлом году. По мнению Блэра, из-за этой «глубокой политизации» внешней политики влияние Америки в мире «атрофируется на глазах», тогда как Великобритания из-за спровоцированного уходом американцев кризиса теперь рискует опуститься среди мировых держав до «второго дивизиона».

В своём материале господин Блэр также упоминает, что вывод войск из Афганистана «празднуют все исламистские группировки мира», а к тому же им определённо захотят воспользоваться Россия, Китай и Иран, тогда как любые страны, получившие какие-либо обещания от западных лидеров, теперь будут воспринимать их как «нестабильную валюту», пишет DT. Экс-премьер также призывает Запад «чётко показать», что нынешние события — это не «отступление, знаменующее смену эпох», сравнивая борьбу западных стран против «радикального ислама» с их «сопротивлением коммунизму», продолжавшемуся более 70 лет.

Не упустил случая раскритиковать Байдена и бывший президент США Дональд Трамп, который уже в очередной раз обвинил своего соперника по минувшим выборам в том, что Афганистан был захвачен талибами*, и назвал ситуацию в стране «величайшим внешнеполитическим унижением» для Вашингтона — несмотря на то, что вывод войск, спровоцировавший нынешний коллапс, инициировала его же администрация, говорится в материале The Daily Telegraph. «Бездарный уход из Афганистана в исполнении Байдена — это, наверное, самая поразительная демонстрация полной некомпетентности национального лидера в истории», — возмущался Трамп, выступая на митинге своих сторонников в штате Алабама. По мысли экс-президента, из-за того, что Байден не стал чётко следовать составленному администрацией Трампа плану ухода из Афганистана, операция из вывода войск превратилась в «полную капитуляцию». Впрочем, как отмечает обозреватель DT, сам Байден в прошлом уже заявлял, что соглашение об уходе войск, доставшееся ему в наследство от Трампа, было никудышным.

Между тем нынешний глава британского правительства Борис Джонсон и его министр иностранных дел Доминик Рааб также попали под удар критики, заявив о необходимости сотрудничать с Россией и Китаем в формате контактной группы для того, чтобы иметь возможность влиять на действия вновь захватившего власть в Афганистане движения «Талибан»*, продолжает обозреватель DT. «Как бы нам ни было некомфортно от этого, нам придётся заручиться поддержкой стран, способных оказать сдерживающее влияние, к примеру РФ и Китая, — заявил, в частности, Рааб. — Великобритания инициировала заседание пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН с прицелом на создание контактной группы по Афганистану». «Если мы хотим оказать максимальное сдерживающее влияние на «Талибан», то нам нужно работать с Индией, Пакистаном, Китаем и другими сторонами, обеспокоенными вопросами терроризма и беженцев. Принятые нами меры позволят нам получить группу для оказания более сильного влияния на талибов и более надёжной передачи им сигналов», — добавил министр.

По информации The Daily Telegraph, американский Госдеп уведомил Великообританию о том, что американские силы завершат операцию по эвакуации из Афганистана к 30 августа, а значит, союзникам США придётся вывести свои силы до этого момента. Вместе с тем, как поведали изданию в британском правительстве, ситуация в стране пока слишком нестабильна, чтобы устанавливать конкретные временные рамки.

В субботу Госдеп объяил о том, что закрывает аэропорт Кабула как минимум на двое суток, несмотря на огромные толпы людей, собравшиеся у ограды, дабы получить возможность разобраться с сотнями людей, которые уже смогли попасть внутрь, пишет DT. Между тем, по данным британской армии, у аэропорта из-за давки и страшной жары уже погибли несколько человек.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.