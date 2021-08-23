Deutsche Wirtschafts Nachrichten – афганский «пожар» дойдёт до Европы

США оставили после себя в Афганистане пожар, который перекинется на соседние страны, а в конечном счёте дойдёт и до Европы, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. «Талибан» будет и дальше устраивать беспорядки в Пакистане, поддерживать исламистов в Таджикистане, уйгуров — в Китае, а также подогревать протестные настроения на мусульманском юге России. Афганистан станет конкурентом шиитскому Ирану, вдохнёт новую жизнь в движение «Братья-мусульмане» и ХАМАС, а также приведёт к увеличению потоков беженцев в Европу, прогнозирует автор статьи Рональд Баразон.



Reuters

Всех удивило, что «Талибан»* смог захватить власть в Афганистане за несколько дней, но в действительности исламисты многие годы системно и с невероятной жестокостью подготавливали своё возвращение, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Они продолжали контролировать часть территорий в стране, держали гражданское население в постоянном страхе. Афганскую же регулярную армию заполонили симпатизирующие им солдаты. В результате вывод американских войск оставил страну на расправу «толпам варваров», которым никто не смог оказать сопротивления, объясняет автор статьи Рональд Баразон.

Важную роль во всём этом играет религия, продолжает автор. Почти все афганцы — мусульмане, большая часть — сунниты, и немногие — шииты. Но не все считают себя моджахедами, а напротив, предпочитают вести вполне либеральный образ жизни. Однако мусульмане, которые не соблюдают строгих религиозных предписаний, испытывают из-за этого угрызения совести и часто задаются вопросом: «Правильной ли дорогой я по жизни иду?» Поэтому к фундаменталистам в стране нередко относятся с почтением и уважением. Этот психологический феномен и ослабляет сопротивление сильно верующим талибам.

Смена власти в Афганистане обрадовала и других радикалов в исламском мире, а именно в Саудовской Аравии, Пакистане и других странах. Талибы даже получают финансовую поддержку от дружественных государств, в которой, впрочем, сильно не нуждаются, ведь у них в стране налажено самое масштабное производство опиума в мире и они доминируют на рынке героина. Моджахеды уже заработали миллиарды на этом преступном бизнесе, а после захвата власти в стране их позиции только усилятся. Также деньги им приносят добыча железной руды, мрамора, меди, золота, цинка и редких материалов. Однако чаще всего «Талибан» не сам управляет предприятиями, а просто берёт деньги за защиту. Став официальным правительством, организация наверняка назовёт этот рэкет «налогами», предполагает автор.

Талибы стали единоличными победителями в Афганистане, констатирует издание. За прошедшие 20 лет, после того как их выбили из Кабула, афганскому правительству и западному альянсу так и не удалось создать в стране демократические институты, которые смогли бы функционировать самостоятельно. Все труды США оказались напрасными. При этом американцы говорят, что якобы создали все предпосылки для осуществления свободной политики, инвестировали в страну миллиарды, обучили армию и снабдили её оружием. И афганцы должны были всем этим воспользоваться для борьбы с «Талибаном».

Но эти попытки Вашингтона оправдаться не выдерживают никакой критики, убеждён автор. Ведь после 20-летней операции ты уже не находишься в стране «в качестве гостя, который может в любой момент уйти, если ему что-то не понравилось в меню». Это долгое время накладывает на тебя ответственность и обязательства. Теперь же из-за ухода США в стране вспыхнул пожар, который перекинется на соседние государства и рано или поздно дойдёт до Европы. «Талибан» будет и дальше устраивать беспорядки в Пакистане, поддерживать исламистов в Таджикистане, уйгуров — в Китае, а также подогревать протестные настроения на мусульманском юге России. Афганистан станет конкурентом шиитскому Ирану, вдохнёт новую жизнь в движение «Братья-мусульмане»** и ХАМАС, а также приведёт к увеличению потоков беженцев в Европу.

Одно можно утверждать однозначно, подчёркивает Баразон: любые обещания, которые талибы дали до вывода американских войск, они не сдержат. Ведь мирное соглашение, подписанное в Дохе, предусматривало создание совместного с афганскими властями правительства. Исламисты же требуют от своих противников безоговорочной капитуляции и хотят править одни. Это в очередной раз показывает, что с террористами нельзя вести переговоры, заключает Баразон.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Братья-мусульмане» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.