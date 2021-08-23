Володин отметил роль Кадыровых в восстановлении и развитии Чечни

Ахмат Кадыров многое сделал для восстановления в Чечне мирной жизни, развития республики и единства России, отметил председатель ГД.

Володин рассказал, что познакомился с Кадыровым в Ножай-Юртовском районе летом 2002 года. По словам спикера, ситуация в республике тогда была непростой – добираться пришлось через Дагестан.

Чечня – неотъемлемая часть России и динамично развивающийся регион. Но не так давно там лилась кровь, действовали действовали эмиссары и наемники из других государств, которые хотели развязать войну на Кавказе и наводнить Россию террористами, отметил Володин. Спикер напомнил о взрывах домов в российских городах, захватах заложников.

“В это крайне тяжелое время Ахмат-Хаджи под руководством президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина взял на себя ответственность за будущее Чечни. Сплотил чеченское общество и начал решать сложнейшие социально-политические и экономические проблемы республики”, – написал Володин.

Сегодня Чечня показывает высокие результаты под руководством Рамзана Кадырова – последователя своего отца, человека, который делает все для мира, согласия и благополучия в республике, отметил спикер Госдумы.

Ахмат Кадыров с июня 2000 года по октябрь 2003-го возглавлял временную администрацию Чечни, затем стал первым президентом республики. Погиб в результате теракта на стадионе “Динамо” в Грозном 9 мая 2004 года.