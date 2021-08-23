 

Зеленский: Европа боится Россию

23.08.2021, 10:34, Разное
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В понедельник, 23 августа, в Киеве проходит двухдневный саммит “Крымская платформа”, участники которого обсудят “возвращение” Крыма. Президент Украины ранее сообщал, что на мероприятии будет представлено порядка 30 стран мира. К участию приглашали государства-членов Евросоюза, США, Канаду, Великобританию… Однако многие лидеры западных стран не приехали.

Зеленский считает, что они отказались от участия в “Крымской платформе”, потому что боятся Россию. “Это правда, Европа боится Россию”, – сказал президент Украины в эфире телеканала “Украина”. Также глава государства добавил, что этот факт необходимо признать. Мол, это нормально.

Кроме того, Зеленский заявил, что “Крымская платформа” должна работать каждый день, а не ограничиваться форумом.

Напомним, в Москве ранее озвучили позицию касательно саммита, который сейчас проходит в Киеве. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал мероприятие “Крымская платформа” шабашем. А официальный представитель министерства Мария Захарова отметила, что российская сторона обязательно зафиксирует позицию стран-участниц этого саммита и сделает выводы.



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