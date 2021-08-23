 

Талибы отказались дать США и Великобритании дополнительное время для эвакуации

23.08.2021, 10:22, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСША и Британия не получат дополнительное время для проведения эвакуации, в противном случае могут быть последствия, сообщил представитель движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) Сухейл Шахин.

«Это красная черта. Президент Байден объявил, что 31 августа они выведут все вооруженные силы. Поэтому, если они продлят (присутствие), это будет означать, что они расширяют оккупацию, хотя в этом нет необходимости», – сказал Шахин, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

По его словам, «если США или Великобритания будут просить дополнительное время для продолжения эвакуации, ответ будет отрицательным». «Иначе будут последствия. Это вызовет недоверие между нами. Если они намерены продолжить оккупацию, это вызовет реакцию», – добавил Шахин.

Тем временем президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил мнение, что вывод американских войск из Афганистана войдет в историю как «логичное, рациональное и правильное решение».

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.



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