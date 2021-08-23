Пекин счел несправедливыми новые санкции США против РФ из-за Навального

Китай считает несправедливыми новые односторонние санкции США в отношении РФ в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Соответствующее решение (о санкциях) было принято до выяснения истинного положения вещей – это несправедливо», – сообщил он, передает ТАСС.

Напомним, 20 августа Соединенные Штаты расширили санкционный список по Алексею Навальному двумя российскими институтами. Также власти Британии ввели санкции в отношении семи сотрудников ФСБ, которых считают причастными к инциденту с блогером Алексеем Навальным.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что действия Соединенных Штатов в связи с ситуацией вокруг Навального демонстрируют нежелание Вашингтона считаться с реальностью. Она подчеркнула, что ответ на санкции будет жестким и адекватным.