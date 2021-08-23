 

Илья Авербух со старшим сыном Мартином забрал Лизу Арзамасову из роддома

23.08.2021, 9:58, Разное
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В минувшее воскресенье Илья Авербух вместе с сыном от первого брака 17-летним Мартином встретил свою жену Лизу Арзамасову и новорожденного ребенка из роддома. Знаменитые родители опубликовали на своих страницах в Instagram одинаковые фотографии и сделали похожие подписи к ним.

Муж вернулся с победой из Нижнего Новгорода! Теперь все вместе – домой! – подписала фото Лиза Арзамасова. Призер олимпийских игр, заслуженный мастер спорта по фигурному катанию Илья Авербух давно и успешно ставит разные шоу как режиссер. Ему доверили и праздник по случаю 800-летия Нижнего Новгорода. Шоу в постановке Авербуха показали в эту субботу по Первому каналу. Как только праздник состоялся, Илья вернулся в Москву и забрал семью из роддома. Авербух заверил поклонников, что его супруга задержалась в клинике исключительно из-за его занятости, у молодой мамы и малыша со здоровьем все хорошо.

Мартин и Илья Авербух, Лиза Арзамасова с новорожденным сыном

Напомним, что 14 августа у Лизы Арзамасовой и ее 47-летнего супруга Ильи Авербуха родился сын. Для актрисы это первый ребенок, а для бывшего спортсмена – второй. В первом браке с фигуристкой Ириной Лобачевой у Авербуха родился сын Мартин. Молодой человек, которому сейчас 17 лет, с радостью воспринял новость о рождении свободного брата.

Эй, я тоже хочу посмотреть! Поздравляю! – написал Мартин на страничке Лизы Арзамасовой, когда та поделилась первым фото с ребенком.Имя новорожденному, как рассказала Лиза, они еще не придумали, зато несколько дней спустя после родов раскрыла вес и рост малыша:

Дорогие друзья!!! Спасибо Вам до неба за все поздравления, за все добрые слова и пожелания! Сегодня уже есть силы на подробности. А в сам День Рождения Чуда были одни эмоции. У нас с @averbukhofficial родился Сын! 14 августа в Медовый Спас. Малыш весом 3800 и ростом 53 см. Про имя еще немного подумаем. Мы с малышом еще в клинике. Чувствуем себя замечательно! И #СчастьеЛучшийМакияж

О том, что пара ждет малыша, стало известно в апреле. Арзамасова и Авербух сейчас – одна из самых обсуждаемых пар. HELLO.RU первым сообщил о романе знаменитостей еще в июле 2020 года. Их союз для многих тогда стал неожиданностью, в основном, из-за 21-летней разницы в возрасте. Вскоре, в декабре 2020-го, Илья и Лиза поженились, а в конце апреля текущего года актриса опубликовала в Instagram видео, на котором был заметен округлившийся живот.



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