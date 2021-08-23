Самолет МАУ в Иране был сбит российской ракетой – Данилов

“Первая большая работа, которую мы делали, – это была работа, связанная со сбиванием российской ракетой Тор-М1 в Тегеране нашего самолета. Это была первая работа, это был первый вызов, который команда Владимира Александровича [Зеленского] взяла на себя. Непосредственно Совет безопасности и обороны, аппарат совета занимался этим вопросом. И мы через два часа после этих событий уже понимали, что там происходит. Мы очень быстро овладели ситуацией, мы отправили в беспрецедентно короткий срок специалистов из нашей страны в Тегеран и уже на следующий день утром мы дали официальное сообщение, что этот самолет наш был сбит российской ракетой российского производства, а именно “Тор-М1”, – отметил Данилов в контексте разговора о о работе и полномочиях Совета нацбезопасности.

Он рассказал, что Украина получила информацию непосредственно с места крушения самолета.

“Там были очень ужасные, скажем так, видео, которые мы не можем показывать обществу. Это видео видел только закрытый круг лиц. Там, где есть абсолютное подтверждение, мы получили, что это именно российская ракета”, – подчеркнул секретарь СНБО и продемонстрировал ролик ведущему “Украина 24”.

Контекст:

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

Замглавы МИД Украины Евгений Енин 23 июля заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

The New York Times писало, что министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в марте 2020 года дал интервью иранскому экономисту Саиду Лейлазу. В нем он признал, что иранские военные сразу узнали о том, что самолет “Международных авиалиний Украины” сбили.

Иран 20 февраля 2021 года объявил о завершении расследования катастрофы. Прокуратура Ирана обвиняет в причастности к крушению 10 человек, среди них есть высшие военные командиры Корпуса стражей исламской революции. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отчет Ирана предвзятым и пообещал продолжить добиваться наказания Ирана за это преступление. Енин говорил, что Украина будет требовать от Ирана продолжения расследования.

Суд канадской провинции Онтарио 20 мая признал преднамеренным террористическим актом крушение самолета авиакомпании МАУ. Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что этот суд не имеет юрисдикции принимать решения по иску о возмещении убытков в результате авиакатастрофы, поскольку она произошла за пределами Канады.

Совет нацбезопасности и обороны Украины склоняется к мнению, что катастрофа самолета МАУ в Иране была терактом, заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов. Тегеран настаивает на версии непреднамеренного сбивания самолета.

5 июня замминистра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд заявил, что Иран готов выплатить по $150 тыс. компенсации за каждую жертву крушения сбитого самолета. В МИД Украины заявили, что сумма компенсаций должна стать результатом договоренности правительств всех стран, граждане которых погибли, а не односторонним решением Ирана.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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