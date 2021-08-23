Зеленский не исключает кадровых ротаций в правительстве

Об этом Зеленский рассказал в интервью каналу “Интер”, его цитирует сайт Офиса президента.

По мнению главы государства, правительство работает более эффективно, если должности министров занимают менеджеры, а не политики.

“Среди министров наконец-то появились менеджеры, а не политики. Я считаю, что министр инфраструктуры [Александр] Кубраков отчитывается стране количеством, тысячами километров построенных дорог. Я считаю, что министр здравоохранения [Виктор] Ляшко должен отчитываться стране количеством миллионов вакцин, которые он завез. Если мы вакцинируем сегодня 150 тыс. человек в сутки, то я считаю, что это ответ, нормальный он министр или нет”, – сказал Зеленский.

Глава государства считает, что проблема “некоторых министров” заключается в том, что они “начинают много говорить тогда, когда нечего показать”, указано в сообщении ОП.

Контекст:

В июле в Кабмине произошли кадровые ротации: Арсен Аваков, который возглавлял МВД с февраля 2014 года и входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля, ушел в отставку, а на его место назначили Дениса Монастырского. После ухода Авакова МВД покинули несколько его заместителей.

СМИ сообщали, что, кроме Авакова, в отставку могут уйти еще два или три министра, в частности – министр юстиции Денис Малюська, министр обороны Андрей Таран и, вероятно, министр культуры Александр Ткаченко.

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия опроверг сообщения об отставке Малюськи и Тарана. “Вы зашугали весь Кабмин!” – обратился Арахамия к журналистам 13 июля. А 16 июля он гарантировал минимум три-четыре кадровых решения в Кабмине осенью.

О наличии вопросов “как минимум к троим” министрам Кабмина говорил также глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Ни спикер Разумков, ни Арахамия не называли имен этих троих министров.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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