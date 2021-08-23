“Кто дал ей разрешение?”, “Энергетика не та!”, “Испортила песню. Одни завывания”. В сети обсуждают, как Тина Кароль спела песню Кузьмы

“Свое выступление на фестивале “Черноморские игры” Тина Кароль завершила кавером песни “Спи собі сама”. Версию артистки можно будет услышать в фильме “Я, “Победа” и Берлин”, который был снят по книге Андрея Кузьменко. Премьера кинокартины состоится в марте 2022 года”, – говорится в посте.

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Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)

“Совсем не то, даже энергетика не та!” – отметила подписчица chekaliukv.

“Испортила песню. Одни завывания. Что попало”, – написала inna_tretiak.62.

“Послушала не до конца. Не берет за душу. Он пел эту песню до мурашек. Кто дал ей разрешение петь эту песню?” – спросила petrykart.

Контекст:

Фестиваль “Черноморские игры” проходил в Скадовске с 20-го по 22 августа.

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

Андрей Кузьменко (Кузьма) погиб в дорожно-транспортном происшествии 2 февраля 2015 года.

В октябре 2015 года действующий тогда президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил Кузьменко орденом “За заслуги” І степени.

17 августа президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил Кузьменко звание Героя Украины с присуждением ордена Государства.

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