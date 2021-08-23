 

“Кто дал ей разрешение?”, “Энергетика не та!”, “Испортила песню. Одни завывания”. В сети обсуждают, как Тина Кароль спела песню Кузьмы

23.08.2021, 9:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Свое выступление на фестивале “Черноморские игры” Тина Кароль завершила кавером песни “Спи собі сама”. Версию артистки можно будет услышать в фильме “Я, “Победа” и Берлин”, который был снят по книге Андрея Кузьменко. Премьера кинокартины состоится в марте 2022 года”, – говорится в посте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)

“Совсем не то, даже энергетика не та!” – отметила подписчица chekaliukv.

“Испортила песню. Одни завывания. Что попало”, – написала inna_tretiak.62.

“Послушала не до конца. Не берет за душу. Он пел эту песню до мурашек. Кто дал ей разрешение петь эту песню?” – спросила petrykart.

Контекст:

Фестиваль “Черноморские игры” проходил в Скадовске с 20-го по 22 августа.

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

Андрей Кузьменко (Кузьма) погиб в дорожно-транспортном происшествии 2 февраля 2015 года.

В октябре 2015 года действующий тогда президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил Кузьменко орденом “За заслуги” І степени.

17 августа президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил Кузьменко звание Героя Украины с присуждением ордена Государства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.08 / США после «вопиющих неудач» СБ ООН захотели вернуть санкции против Ирана

06.05 / Лавров указал на манию безнаказанности ЕС

10.05 / В результате взрыва в Афганистане погибли не менее 16 человек

12.07 / Москвичей предупредили о грозе

19.12 / Британские пограничники будут ловить мигрантов кораблями-беспилотниками

15.09 / Китай запустил с морской платформы ракету с девятью спутниками

16.04 / “Касался руками половых органов”. Известного российского актера обвинили в педофилии

11.10 / Степанакерт подвергся новому обстрелу

07.11 / Уведомление о вступлении в силу приговора Ефремову направлено в СИЗО

30.01 / Генпрокурор Техаса начал проверку онлайн-бирж на фоне ситуации с Reddit

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика