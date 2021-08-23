“Сел хоть на машину, хоть на осла и поехал по степи”. Путин заявил об угрозе попадания в Россию боевиков из Афганистана

Путин раскритиковал идеи по размещению беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии до получения ими виз в США и Европу. Президент РФ добавил, что “Россия находится в постоянном контакте с партнерами из среднеазиатских республик”.

При этом он заявил о нежелании появления в России боевиков из Афганистана под видом беженцев, сообщило ТАСС.

Telegram-канал Пул N3 опубликовал фрагмент высказывания Путина о том, как беженцы могут попасть в Россию.

“У нас с ними общая граница и нет визовых ограничений. Представьте себе, в любую из этих стран въехали беженцы. Кто среди этих беженцев, откуда мы знаем? Их могут быть тысячи, а то и сотни тысяч. А может быть, и миллионы. А у нас с ближайшими союзниками и соседями никаких визовых ограничений, и граница – тысяча километров. Сел на что угодно – хоть на машину, хоть на осла и поехал по степи. И что мы будем с этим делать? Это имеет значение для нашей безопасности. Напрямую связано с нашими гражданами”, – сказал он.

Контекст:

США просили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан принять около 9 тыс. беженцев из Афганистана, писало в июле агентство Bloomberg.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

За последнюю неделю в кабульском аэропорту и рядом с ним погибло по меньшей мере 20 человек, сообщили в НАТО. Корреспондент телеканала Sky News 21 августа сообщал, что люди, в частности, гибли в давке, пытаясь попасть в аэропорт.

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