Зеленский пытался помешать саммиту Путина и Меркель

Владимир Зеленский мог совершать попытки помешать встрече Владимира Путина с Ангелой Меркель. Канцлер ФРГ во время саммита получила телефонный звонок на мобильный.

Это произошло, когда президент Российской Федерации выступал с приветственным словом. Ангела Меркель достала из кармана гаджет, нажав на него для отклонения вызова. Эксперты полагают, что украинский президент хотел подорвать шансы на успешную беседу двух глав государств. Причиной стало желание Зеленского удостовериться, правильно ли в его ежедневнике записаны данные о ее приезде в Киев.

Среди других кандидатов, которые теоретически могли звонить Меркель во время встречи, эксперты называют Армина Лашета, Жан-Клода Юнкера, Доминика Рааба и Герхарда Шредера, пишет «ПолитЭксперт».