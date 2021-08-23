Молодёжи не избежать последствий климатического кризиса — от них пострадают 1 млрд детей по всему миру

Климатические изменения отразятся на жизни почти всех из 1 миллиардов детей на планете, пишет CNN со ссылкой на доклад ЮНИСЕФ. Как подчёркивается в документе, аномальная жара, засухи, наводнения и другие экстремальные погодные явления так или иначе затронут подавляющее большинство молодых людей, поставив под сомнение их будущее.

ЮНИСЕФ предупреждает: климатические изменения угрожают обернуться тяжёлыми последствиями для одного миллиарда детей по всему миру. Как свидетельствует новый доклад фонда, экстремальные погодные явления, включая циклоны, периоды аномальной жары и засухи, несут прямую угрозу для молодых людей, подвергая опасности как их самих, так и их будущее. Репортаж Кима Брунхубера.

Целое поколение людей по всему миру столкнулось с серьёзной угрозой — и теперь эти люди подают голос и требуют, чтобы их услышали.

МИТЦИ ДЖОНЭЛЬ ТАН, экоактивистка с Филиппин: Мы уже так долго проводим все эти конференции, по итогам которых не видим ничего, кроме пустых обещаний и туманных ненужных планов.

Молодые активисты стали выражать свою досаду после того, как Детский фонд ООН, ЮНИСЕФ, в минувшую пятницу опубликовал новый доклад. Согласно документу, от климатического кризиса, который приводит к целому спектру последствий от загрязнения воздуха ядовитыми элементами до катастрофических наводнений и периодов аномальной жары, пострадает почти каждый из одного миллиарда детей на планете.



ГРЕТА ТУНБЕРГ, экоактивист из Швеции: Чтобы что-то изменить и найти метод урегулирования самого климатического кризиса, а не только его симптомов, нужно смотреть в корень этого кризиса и относиться к нему как, собственно, к кризису. А если власть имущие этого сейчас не сделают и не начнут бороться с кризисом, то всё будет так же, как сейчас.



Доклад ЮНИСЕФ был подготовлен в сотрудничестве с молодёжным движением экоактивистов, инициатором которого выступила шведская активистка Грета Тунберг, которая уже давно собирает школьников по всему миру, дабы потребовать от властей активных действий.



В документе говорится, что половина детей на планете живут в странах, находящихся в группе высокого риска. В рейтинге государств, наиболее подверженных последствиям климатических изменений, первые десять строчек занимают африканские страны, что, как подчёркивается в докладе, наглядно показывает, насколько далеко друг от друга находятся регионы, где в атмосферу выбрасывается большая часть парниковых газов, и места, где сильнее всего страдает от климатических аномалий молодёжь.



НКОСИЛАТИ НЬЯТИ, экоактивист из Зимбабве: Я родом из общества, которое строит свою экономику на основе сельского хозяйства. Из-за непредсказуемости и нечёткости погодных паттернов нам становится очень сложно решать, какие культуры нам выращивать. Некоторые даже решаются высаживать мелкозерновые культуры. Но если погодные условия и дальше будут оставаться такими, это может обернуться серьёзным продовольственным кризисом в том месте, где я живу.



Наиболее уязвимые страны сталкиваются, как это сформулировано в докладе ЮНИСЕФ, с «губительным сочетанием экстремальных климатических явлений».



Согласно докладу, сильному воздействию предельно загрязнённого воздуха подвергаются один миллиард детей, недостаток воды угрожает 920 миллионам, аномальная жара — 820 миллионам, а циклоны — 400 миллионам.



МИТЦИ ДЖОНЭЛЬ ТАН: Я хорошо помню, как мне приходилось делать домашнюю работу при свете свечей, пока на улице свирепствовали тайфуны, из-за которых мы и оставались без электричества, — а ещё как я боялась утонуть в собственной спальне, ведь мне случалось просыпаться в затопленной комнате. И при этом моя история теперь кажется весьма удачной.



К сожалению, история этой активистки может стать весьма обычным делом среди молодых людей по всему миру — ведь теперь они столкнулись с климатическим кризисом, которого не избежит почти никто из них. Ким Брунхубер, CNN.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 22 августа 2021 года.