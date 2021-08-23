 

Лидер афганской оппозиции заявил о «неизбежности» гражданской войны, если «Талибан» не пойдёт на переговоры

23.08.2021, 9:44, Новости дня
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Один из лидеров сопротивления «Талибану» Ахмад Масуд заявил, что если талибы не пойдут на диалог и не примут идею разделения власти, то в стране неизбежно разразится новая гражданская война. При этом оппозиция пообещала стоять до конца, пишет The Guardian.


Reuters

Одна из главных фигур афганского сопротивления Ахмад Масуд предупредил, что новая гражданская война будет неизбежна, если «Талибан»* не достигнет с оппозицией полноценного соглашения о разделении власти. «Мы противостояли Советскому Союзу, мы сможем противостоять и «Талибану», — заявил он, как пишет The Guardian.

Лидер Национального фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд укрепился на базе в долине Панджшер. Там же укрывается и бывший вице-президент страны. Они ранее призвали США помочь им оружием. «Талибан», в свою очередь, заявил, что направляет туда силы, чтобы заставить сопротивление сдаться.

Сейчас внимание талибов направлено на аэропорт в Кабуле: они хотят показать, что контролируют территорию за его пределами. Они стреляли в воздух и дубинками заставляли людей стоять в очереди у ворот, а не толпиться вокруг. Некоторые западные чиновники расценили такие действия «Талибана» как «воодушевляющие».

При этом «Талибан» поспешил обвинить США в тирании: «Весь Афганистан в безопасности, но в аэропорту, который находится под управлением американцев, анархия». Талибы призвали американцев не распространять среди афганцев мнение, будто «Талибан» — это враг.

Талибы заявляют, что никого не принуждают присоединяться к ним, что любой человек может покинуть страну, если захочет, пишет The Guardian.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. 



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