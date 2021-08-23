Вкус изменится радикально: ингредиенты, которыми можно изменить привычный бургер

Конечно, ничто не сравнится с классическим бургером, который подается с хрустящей картошкой фри и колой, но эксперименты с этим блюдом могут вас приятно удивить. Тем более что рестораны и бары тоже играют в эту игру каждый сезон, ведь мы приходим к ним за вкусными сезонными предложениями. Попробуйте эти начинки, и, может быть, вам очень понравится. Итак, вот некоторые советы.

Макароны с сыром

А что, если приготовить бургер с начинкой из сырных макарон? Если вы считаете это сочетание безумным, подумайте еще раз, потому что в некоторых ресторанах такой бургер уже подается: обжаренные во фритюре макароны, сырные булочки, бекон, карамелизованный лук и майонез. Вы можете использовать любые сорта сыра, смешивать мягкие и твердые, добавлять вареные или жареные макароны. Путем экспериментов вы обязательно найдете для себя идеальный вкус.

С халапеньо

Бургеру с халапеньо все должны быть рады. Идея панировки и обжарки халапеньо великолепна, а вот бургер – это история высшего уровня. Дополните перчики несколькими видами сыра и специями, уложите котлету. Халапеньо придаст уникальный, пикантный оттенок блюду, вкус которого вы уже не сможете забыть.

Бургер для завтрака

Если вы сомневаетесь, готовить ли бургер на завтрак, положите в него жареное яйцо. Кстати, вариант хорош для тех, кто просыпается ближе к обеду и не знает, завтракает он или обедает. Положите в бургер говяжью котлету, жареный бекон, овощей и зелени. Не забудьте сыр. Если добавите яйцо, будет завтрак, если нет – ланч.

Австралийский бургер

Вероятно, вы задаетесь вопросом, почему австралийский? Да потому, что говяжья котлета приготовлена с пивом. К ней прилагается полный набор из ананаса, сыра, бекона и яиц всмятку. Австралийцы действительно знают толк в том, как превратить нечто ординарное в необычное и шокирующее.

С креветками

Если вы никогда не пробовали бургер с креветками, самое время сделать его как можно скорее. Креветки очень сочные, мясистые, поэтому станут отличной альтернативой котлетам. Добавьте кинзы, лайма и сливочного гуаке.

Гавайская пицца

Гавайская пицца… Признайтесь, что вы любите этот одновременно сладкий и пряный вкус ананаса, ветчины, сыра моцарелла. Идеальный вкус. И все эти продукты очень легко собрать в бургер.

Кофейный бургер

Как насчет суточной дозы кофеина в виде сочного бургера? Котлеты с говядиной и молотым кофе делают его нереально вкусным, потому что земляной аромат кофе придает мясу уникальный аромат, напоминающий барбекю. Только важно приготовить собственный кофе, со специями и приправами. Перемешайте с мясом, прежде чем жарить котлеты. В результате получается дымный, ароматный вкус, и совершенно невозможно устоять.

Бургер с лососем

Добавление рыбы сделает ваш бургер очень питательным. Лосось – идеальная рыба для приготовления бургера, плотная, сочная, с мягким вкусом и текстурой. Не забудьте дополнить блюдо соусом васаби и зеленым луком.

Киноа бургер

Зерно, которое делает вегетарианские гамбургеры влажными, сочными, невероятно полезными. Независимо от того, используете ли вы в приготовлении черные бобы или картофель, киноа будет идеально держать все ингредиенты вместе.