«Спутник Лайт» зарегистрировали на Филиппинах

Однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» получила одобрение для использования на Филиппинах, информирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет об одобрении в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) Республики Филиппины», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эксперты разрешили использовать вакцину «Спутник лайт» для людей старше 60 лет.