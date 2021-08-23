 

«Спутник Лайт» зарегистрировали на Филиппинах

23.08.2021, 9:28, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаОднокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» получила одобрение для использования на Филиппинах, информирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет об одобрении в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) Республики Филиппины», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эксперты разрешили использовать вакцину «Спутник лайт» для людей старше 60 лет. 



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