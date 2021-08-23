 

Путин подписал указ о присвоении имени Ахмата Кадырова аэропорту в Грозном

23.08.2021, 9:28, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрезидент Владимир Путин подписал указ о присвоении имени Ахмата Кадырова аэропорту в Грозном, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить международному аэропорту Грозный (Северный) имя А. А. Кадырова», – передает РИА «Новости» сообщение на портале.

Как сообщил Путин в видеообращении по случаю 70-летия со дня рождения Ахмата Кадырова, показанном в понедельник в эфире Первого канала, первый президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров с риском для жизни взял на себя ответственность за судьбу Чечни и Северного Кавказа, и сегодня регион активно развивается, гарантирует людям мир и спокойствие.

«В девяностые годы вместе со всей Чечней и ее жителями Ахмат-Хаджи прошел сложнейший, драматический путь, и в решающий момент именно он с очевидным риском для собственной жизни взял на себя ответственность за дальнейшую судьбу Чеченской Республики, а по большому счету всего Северного Кавказа», – передает ТАСС слова главы государства.

Он отметил, что «сегодня Чеченская Республика неотъемлемая часть нашей большой многонациональный страны, она активно и динамично развивается, гарантирует людям мир, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне». «Это то, к чему стремился Ахмат-Хаджи, за что он боролся, за что он отдал свою жизнь», – подчеркнул Путин.

23 августа 2021 года исполняется 70 лет со дня рождения первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

Ахмат-Хаджи Кадыров родился 23 августа 1951 года в Караганде (Казахская ССР), куда в 1940-е годы из Чечено-Ингушской АССР были депортированы его родители. В 1957 году семья вернулась в Чечню, в село Центорой (ныне Ахмат-Юрт). В июне 2000 года президент Владимир Путин подписал указ о назначении Кадырова главой администрации Чеченской Республики. 9 мая 2004 года он погиб в результате теракта на стадионе «Динамо» в Грозном. Во время празднования Дня Победы под гостевой трибуной, на которой находился президент Чечни, сработало взрывное устройство.



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