Собиравший данные о новейших образцах оружия украинец задержан в Туле

ФСБ РФ задержала в Туле гражданина Украины, который по заданию разведки своей страны собирал секретные сведения о новейших образцах оружия, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в Туле задержан с поличным житель Украины, собиравший сведения, составляющие государственную тайну, в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации к ним», – отметили в ЦОС, передает ТАСС.

По данным ФСБ, «иностранец по заданию разведывательных служб Украины осуществлял поиск работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей». «Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения», – сообщили в ФСБ.

В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 20 лет. В ФСБ сообщили, что следственные действия продолжаются.