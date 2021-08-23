Зарплатные ожидания ярославских кондукторов и водителей автобусов ниже, чем предложения на рынке

23.08.2021, 9:26, Новости

Теги: Безработица, Работа, Транспорт

По данным hh.ru в этом году в Ярославской области было размещено около сотни вакансий и более 600 резюме в сфере общественного транспорта, таких как «водитель автобуса», «кондуктор».

В этом году средняя предлагаемая зарплата для сотрудника общественного транспорта в Ярославской области составляет 47,5 тысяч рублей. Для кондукторов она равна 32 тысячам рублей, для водителей – 54 тысячам.

К кондукторам предъявляется минимальное количество требований и, чаще всего, это работа со сменным графиком. А вот водителям предпочтительно иметь опыт работы. 41% вакансий ищут сотрудников с опытом работы от 1 до 3 лет, 21% – от 3 до 6 лет. 16% предложений для водителей автобусов – вакансии на стажировку.

За тот же период соискателями в сфере общественного транспорта Ярославской области было размещено более 600 резюме. В основном это сотрудники с опытом работы более 6 лет (79%). Почти все соискатели (98%) рассчитывают на полную занятость и полный рабочий день (94%). Только 1% соискателей рассматривает стажировку.

Средняя ожидаемая зарплата водителя автобуса – 40 тысяч рублей, кондуктора – 25 тысяч, что немного ниже предлагаемой работодателями.